打敗Apple、阿里巴巴　統一企業拿下台灣綠商標申請量冠軍

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▲「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，占綠商標申請量近八成。（圖／經濟部智慧局提供）

近十年環保意識抬頭，企業對於ESG、綠色商品重視程度提升。經濟部智慧財產局今（29）日公布「我國綠商標產業布局分析」報告，統一企業、美商蘋果（Apple）公司，及開曼群島商阿里巴巴集團分別為我國綠商標數量前三名。綠商標是指企業推出商品或服務商標申請案中，只要包含至少一個綠色品或服務則將其視為「綠商標」，同時並比照歐盟該研究報告將綠商標歸納為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」等九大類別群組。據智慧局報告，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49%，顯示產業在申請商標方面，對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭；其中又以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，占綠商標申請量近八成。據前三大申請人排行，統一企業、Apple及阿里巴巴集團重複出現在排行榜當中。統一企業更是「汙染控制」綠商標以527項拔得頭籌，遙遙領先第二名的日商久光製藥及第三名的日商小林製藥。智慧局強調，綠商標直接吸引消費者，並展現企業永續價值；許多大企業已經著手進行減碳，並要求其供應鏈符合相關減碳標準，建議企業盡早著手布局綠商標，洞燭市場新商機。