輝達股價重挫僅是短線反應？分析師點出「1關鍵」：有利未來趨勢

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輝達發布2025財年第2季度的財報，成績亮眼，市場卻仍失望不買單，國際知名分析師郭明錤今（28）日表示，可歸因於財測看似優於賣方預期，但實際上卻是低於買方預期，不過，他認為輝達晶片Blackwell在第4季度將創造幾十億美元的說法，有助釐清市場顧慮，有利未來股價趨勢。針對輝達財報發布結果，郭明錤表示，2025財年第3季度的財報營收預測看似優於賣方預期 (300億美元至320億美元)，但實際上低於買方預期（330億美元至350億美元），這是造成財報後股價下跌的主因之一。另一個觀察重點是，輝達指出，Blackwell RTO費用對獲利的影響可能會持續，而產品轉換期對獲利的負面影響在財報前較少人提及，短線上不利於股價表現。不過，根據郭明錤對供應鏈的調查，2024年底前GB200 NVL36出貨量約3000至5000櫃，符合輝達提及Blackwell晶片將在第4季度創造幾十億美元的說法。他表示，財報後的股價表現比較像是反應短線投資人對2025財年第2季度財報的預期，不代表未來數月的股價趨勢，輝達提到，Blackwell晶片將在第4季度貢獻營收，算是釐清投資人對GB200出貨遞延的顧慮，有利未來數月股價趨勢。