獨／「饗食天堂火鍋版」降價100元！鳳梨蝦仁、蚵仔酥無限吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有「饗食天堂火鍋版」稱號的小福利麻辣鍋，9月1日起調整餐價，圖為位於京站小碧潭5樓的小福利麻辣鍋。（圖／業者提供）

▲小福利麻辣鍋的自助餐檯上還有炙燒握壽司，同樣可無限吃。（圖／饗賓集團提供）

▲台菜餐廳「真珠」的鳳梨蝦球這道菜，單點售價為430元。（圖／記者葉盛耀攝）

▲9月1日起，小福利麻辣鍋最新菜單。（圖／饗賓集團提供）

▲台北六福萬怡響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日」，旗下敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐，推出用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每天限量名額10組。（圖／六福萬怡提供）

饗賓餐旅集團旗下有不少人氣Buffet品牌，包含饗饗、旭集、饗食天堂等，另有個火鍋品牌「小福利麻辣鍋」，除了可以吃鍋涮煮高檔肉品與生猛海鮮，自助餐檯上還有多種熟食，通通可以無限量拿取，而9月1日開始，小福利將調整價格，其中，平日午餐與晚餐時段竟都降價100元。目前小福利已陸續有熟食新菜色推出面客，在臉書社團上已有網友搶先吃到並開始討論，其中鳳梨蝦仁、蚵仔酥此兩道菜最被推爆。與饗饗、旭集同屬於饗賓餐旅集團的「小福利麻辣鍋 」，被網友稱為「饗食天堂火鍋版」，小福利於臉書公告，9月1日起將調整餐價，原本訂價為平日午餐每人898元、平日晚餐與假日全日則為每人998；9月1日起改為平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日全日則為每人998元。。也因此，肉品選項中的無骨牛小排改為僅有平日晚餐與假日限定提供。「小福利麻辣鍋 」招牌的經典麻辣湯底，標榜糅合26種中藥材，並精選頂級肉片，包含熟成和牛極霜、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花等，另外海鮮則通常有澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝等20多種。而主要會被稱為「饗食天堂火鍋版」的原因，在於還提供百匯熟食，像是現捏炙燒握壽司，以及無骨雞腿鹽酥雞、炸蝦天婦羅、十八香小酥肉等炸物，還有開胃小食、拌飯、蓋飯等，並且還有比照饗賓集團其他自助餐廳、標榜自家製作的濃作義式冰淇淋，所有菜色通通可以無限量拿取吃到飽。饗賓餐旅集團也回應，小福利麻辣鍋於平日午晚餐價格調整，菜色將更多元。因為陸續在改版當中，因此已經有民眾搶先吃到新菜色，還在臉書社團上開始討論，其他吃到飽餐廳也推優惠，台北六福萬怡酒店響應9月29日聯合國「國際糧損日」(國際糧食損失與浪費問題宣傳日），館內敘日全日餐廳於9月9日至30日平日午餐，推出用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌優惠價每人899元，每日限量10組訂位賓客報名，每組最多4人同行，折扣下來約是餐費6折優惠，能享有烤牡蠣、生食級干貝吃到飽。