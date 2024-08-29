川普又臭民主黨！狂言：如果耶穌是計票員　我就會贏得加州

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），近日在接受知名心理學家菲爾博士（Phil McGraw）採訪時，聲稱若2020大選時的計票員是耶穌基督，那他就會贏得加州。根據《福斯新聞》報導，川普打從上一次大選連任失敗後，始終沒有停止過對選舉不公、選舉舞弊的質疑，而2020年大選，拜登（Joe Biden）在加州以約1111萬250對600萬6429的普選票，63%比34%的差距，輕鬆擊敗川普。按照川普的說法，如果當時：「耶穌基督降臨並成為計票者，我就會贏得加州；換句話說，如果我們有一個誠實的計票員，一個真正誠實的計票員的話....像我在拉美裔族群的支持度就很好，達到了之前共和黨從未有人做到過的水平。」而被主持人反問：「你真的這麼想嗎？」川普又補充說，他確實是這麼認為的，他在加州到處都看到有掛川普的標誌，問題在於這是一個不誠實的國家，並將敗選原因部分歸咎給郵寄選票：「一切都是郵寄的。我認為他們應該有寄出3800萬張選票。」《國會山報》則指出，沒有證據表明，加州存在具影響力的選民欺詐行為，而且自從1988年以後，還沒有共和黨的總統候選人贏得該州。加州民主黨籍的台裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）則在社群平台X上發文，嘲諷川普的相關言論，打下：「我只是一個普通的天主教徒，但我想耶穌可能不會為一個被陪審團認定，對性侵犯負有責任的人降臨。而且由於耶穌發明了宇宙法則，包括數學，祂將證明川普失去了加州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州、威斯康辛州、密西根州、賓州。」