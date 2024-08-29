李多慧不是首位來台韓女神！「啦啦隊IU」錯失機會　近況竟結婚了

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▲李多慧在台灣擁有高人氣，但第一位來台發展的韓籍啦啦隊隊員並不是她。（圖／李多慧IG）

▲李河潤外型甜美，被封為「啦啦隊IU」。（圖／翻攝自PTT）

▲李河潤5月宣布結婚。（圖／翻攝自李河潤IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧去年（2023）來台後刮起「韓風」，越來越多韓籍啦啦隊加入台灣職棒，如今她已經定居台北，擁有超高人氣，然而事實上，原來第一位來台發展的韓籍啦啦隊隊員並不是李多慧，而是有「啦啦隊界IU」之稱的李河潤（이하윤），她在2020年宣布加入樂天女孩，卻因為碰上新冠疫情不了了之，如今近況傳出，年僅26歲的她竟然已經結婚了。李河潤擁有170公分的高䠷身材，2017年在職棒球隊「韓華鷹」出道，還曾在籃球隊「釜山KT音速彈」、足球隊「大邱足球俱樂部」等不同類型的球隊擔任啦啦隊員，她清純甜美的外型被韓媒封為「啦啦隊界IU」，當年宣布加入樂天女孩，背號10號，還得到響亮名號「最強外援」，是韓國首位到海外發展的啦啦隊隊員。當時原先計畫，李河潤會同時進行韓華鷹和Rakuten Girls兩邊的啦啦隊活動，然而新冠疫情在球季開打前爆發，當時她光是兩地往返隔離就要耗費14天，加上台灣規定「嚴重特殊傳染性肺炎疫情入境限制」，最後這個機會只能放棄，隔年她就宣佈引退，轉往演藝圈發展，因此從加入樂天到現在還沒有過上場紀錄，成為幽靈隊員。直到2023年李多慧正式加入樂天啦啦隊，在台灣的人氣爆棚，也成為眾所皆知的首位來台發展韓籍啦啦隊員，她精湛的舞藝和直率個性圈粉無數，今年（2024）轉隊到味全小龍女後，也有不少韓籍啦啦隊員相繼來台，包括李雅英、邊荷律、安芝儇等人，而李河潤也在5月時宣布結婚喜訊，人生際遇黃金交叉。