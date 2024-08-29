台灣高麗菜、韭菜水餃前進歐洲！奇美食品波蘭廠8月量產

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台灣高麗菜、韭菜水餃，即將征服歐洲人味蕾！奇美食品與波蘭肉類食品大廠SuperDrob今年6月合作簽約，新設在波蘭羅茲的熟水餃生產基地已於8月19日開始量產，讓奇美水餃大軍進軍歐洲大陸。外貿協會董事長黃志芳今年6月與奇美一同前往波蘭。他表示，台灣除半導體之外，也相當看好食品在中東歐市場潛力，而歐洲市場「高消費、高單價」特性，舉例華沙市中心的台灣手搖飲一杯折合約台幣240元，而且非常熱銷，證明歐洲市場可接受台灣高端茶飲和食品。他表示，奇美食品是台灣食品進軍歐洲最好的典範，而貿協也將持續不斷和食品、連鎖加盟業者合作，協助我國業者海外布局，向國際展現台灣的「軟食力」。奇美食品董事長宋光夫表示，波蘭羅茲廠是奇美食品在歐洲建立的第一個重要生產據點，也是在歐洲市場銷售含肉製品的重要里程碑，生產線因應當地的特殊性進行多次測試與調整後，達到符合歐洲的生產標準，這個灘頭堡的建立，將可大大提高奇美食品在歐洲的競爭力及市占率。奇美食品選定波蘭為生產基地後，宋光夫親自率領研發及行銷團隊，針對歐洲水餃市場的消費者喜好、生產食材、行銷宣傳、銷售通路等面向與合作方反覆討論；去年駐波蘭代表處辦理的「雙十國慶晚會」以及貿協主辦的波蘭「台灣週」中試水溫。今年6月奇美與貿協攜手參加德國柏林舉辦的歐洲台灣形象展中重現美味，用奇美的水餃、刈包、鳳梨酥再度讓歐洲消費者頻頻稱讚，推廣台灣美食文化大獲好評。如今奇美食品波蘭羅茲廠成功量產，每月大約能生產2,500萬顆熟水餃，為台灣食品進軍歐陸畫下重要里程碑。奇美食品10多年來積極經營海外市場，版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲、新加坡、及南非等國，獲得多項國際品質認證，前曾與東京迪士尼合作推出的米老鼠、唐老鴨掌型刈包更是人氣產品。奇美公司近年來主攻中東歐市場，就地取材生產水餃、點心等肉類麵食產品。