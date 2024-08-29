賀錦麗參選後首次專訪帶華茲同行挨批軟弱　BBC分析聯合採訪利弊

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▲共和黨人批評賀錦麗與競選夥伴一起受訪是「軟弱」、「缺乏信心」的表現。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將在29日接受《CNN》專訪，這是賀錦麗投入選戰以來首次深度媒體專訪，而賀錦麗決定與競選搭檔華茲（Tim Walz）一起聯合受訪，這讓外界質疑她在躲避單獨接受訪談，共和黨人批評賀錦麗「軟弱」、「缺乏信心」。對此，《BBC》報導則分析了候選人聯合接受訪問的利弊，並認為要等到實際專訪播出後，才能判斷賀錦麗這項決定是好是壞。《BBC》報導指出，三個禮拜前，就在賀錦麗正式獲選為民主黨總統候選人之後不久，賀錦麗便被問到是否會接受深度專訪，賀錦麗當時回答「希望能在月底之前安排」，而29日登上《CNN》讓賀錦麗「壓線」兌現了自己的承諾，這也是賀錦麗參選後第一場重要訪談，但賀錦麗並非獨自面對《CNN》主播巴什（Dana Bash），而是與華茲聯合受訪。聯合受訪的決定可能替賀錦麗帶來更多的批評，質疑她在已經沒有經過總統初選的嚴格審查後，現在又要躲避單獨受訪所必須面對的仔細審視機會。前總統小布希（George W. Bush）的前特助詹寧斯（Scott Jennings）表示，「我認為與你的競選夥伴一起出現是非常軟弱的」，稱聯合受訪的決定說明賀錦麗對自己的選戰「缺乏信心」。民主黨智囊詹格雷科（Peter Giangreco）則替賀錦麗辯護，認為聯合受訪的決定是正確的，因為賀錦麗是接替退選的拜登，因此她的選戰節奏與過去先例明顯不同，必須找到自己的步伐。《BBC》報導分析，競選搭檔聯合受訪並不罕見，川普就在宣布副手由范斯（JD Vance）擔任後不到一週，兩人一起接受《福斯新聞》的專訪。但賀錦麗的問題在於，自她接替拜登參選以來，始終沒有接受正式訪問，每次公開露面都是在有腳本，且受到高度控制的環境中。川普就為此嘲諷賀錦麗「不夠聰明，無法舉行記者會」，不敢接受專訪，因為怕表現得比拜登還差。共和黨智囊費凱爾（Chip Felkel）表示，賀錦麗參選以來勢頭強勁，但她必須證明自己可以在壓力下思考，因為這是美國總統必須做到的事情。聯合受訪的好處在於壓力和難題都會由兩人分擔，且也確保雙方在解釋政策時口徑一致。詹格雷科就預測，賀錦麗與華茲將會利用專訪機會，好好向選民說明他們的經濟政見。不過，《BBC》報導指出，賀錦麗過去接受專訪的表現好壞參半，她於2021年接受《NBC》專訪談論邊境政策時，被廣泛認為應對笨拙，是一次失敗的訪問。無論如何，聯合受訪的決定對選戰會帶來什麼影響，還是要等到實際專訪播出才能得知。