人物／陳世凱將掌交通部！幕僚躍首長　3寶爸曾2戰顏寬恒皆落敗

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交通部前部長李孟諺因桃色風波，就任92日黯然下台。行政院長卓榮泰今（29）日宣布，新任交通部長人選由政院發言人陳世凱接任，陳世凱則許下三點期許，包含尊重專業、快速且用心學習、認真管理各部會的相關業務。陳世凱畢業於東海大學政治系，從大二便加入民進黨青年軍，同班同學包括台中市議員林德宇、高雄市議員李柏毅等人，2000年與2004年總統大選期間，陳世凱分別擔任民進黨台中青年軍秘書長、民進黨中區青年競選總部執行長，後也曾擔任立委簡肇棟、邱太三、蔡其昌聯合服務處幕僚、民進黨台中縣黨部執行委員，2010年首度度參選台中市議員即當選，還連任3屆。有趣的是，因為其外型亮眼、個性沉穩，陳還曾出演電影《不能沒有你》中議員助理一角。2012年，時任立委顏清標貪汙遭判刑解職，在立委補選中，陳世凱僅小輸顏寬恒1000多票，表現相當吸睛，2016年再度參選，連懷胎9月的妻子都出面站台力挺，陳仍二度敗給顏寬恒。直到2024年總統大選，陳世凱出任民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人，在賴當選後，陳世凱進入卓榮泰內閣擔任行政院發言人。陳世凱是民進黨中的中生代，具有完整的從政資歷，與豐富的溝通經驗，個性沉穩紮實，對外總能清楚闡述行政團隊理念，和黨內外人士都互動良好，對內也毫不戀棧，過去在大選一結束，就立刻退出媒體群組，身為3寶爸的他，還在社群平台上曬小孩，一度要淡出政壇，後為了賴清德肩負大任，扛起政院化妝師重任，如今更將接掌交通部。只是政治歷練豐富的陳世凱，卻無過多的專業交通背景，面對接續千萬觀光客來台目標、兩岸觀光解封、台鐵票價調漲、東部觀光振興、交通改革等議題，以及囊括陸海空的業務，有無能力帶領部會向前行，還有待檢驗。