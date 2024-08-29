6月就立案！NCT泰一被控性犯罪仍約定「要長久在一起」　粉絲心碎

昨（28）日傍晚，韓國三大經紀公司SM娛樂無預警祭出聲明，說明NCT成員文泰一因涉及性犯罪，由於事態嚴重，明確表示他已不能繼續進行團體活動，與本人溝通後決定退出團體。據韓媒報導，今（29）日上午，首爾警方證實文泰一在6月時曾遭成年女性舉報性犯罪，後續也已立案調查，沒想到他被起訴後仍繼續參與NCT 127新專輯發行及8周年粉絲見面會，引起廣大網友不滿。
NCT泰一28日被爆出性犯罪後，SM立即大動作清除所有包含泰一的部份，SM官方IG社群已取消追蹤泰一本人帳號，Weverse（全球粉絲社群平台）將首圖換成沒有泰一的團體照，也不再提供NCT 13位成員的訂閱與泰一的個人Bubble泡泡服務（偶像與粉絲交流的付費社群平台），以NCT為主角的遊戲 「NCT ZONE」也宣布終止泰一的相關內容；隊內成員也火速切割，事發後立刻退追泰一社群帳號。
SM娛樂公司向媒體表示，文泰一性暴力案件是「8月中旬初次得知，28日進行警方調查」，然而韓國警方稱「今年6月接到了主張遭受泰一性犯罪A某的舉報，後續已對泰一進行立案調查」。
SM娛樂強調，警方在6月接獲成年女性報案後，「直到8月才通知本人」，泰一於昨（28日）接受警方調查，公司也是在事後才得知泰一被控性犯罪的事實。
泰一在去年8月因車禍事件宣布暫時告別NCT組合活動，當時經紀公司回應，泰一是在下班騎車返家途中發生的車禍，送醫治療後發現右大腿骨折需開刀治療，待康復後才回歸。
泰一於今（2024）年6月被立案後，仍參與了7月發行的NCT 127新專輯正規6輯《Walk》活動，並在本（8）月5日NCT 127出道8週年見面會與粉絲們一同慶祝，且見面會上他還發表感言「我（因為車禍）沒能一起表演，時隔很久再正式地與粉絲和成員一起表演，心情更加珍貴和感謝。」並跟大家約定「希望我們能長久地在一起。」此舉引爆韓國網友怒火，大罵文泰一犯罪被立案後仍若無其事進行活動「非常厚臉皮」、「完全不能接受」。
粉絲在事件爆發後發現，原來一直等不到《Walk》專輯的製作花絮與8週年粉絲見面會的幕後花絮釋出，才知道原來文泰一早就出事，SM娛樂竟隱瞞粉絲到現在，讓陪著NCT長跑8年的粉絲覺得被欺騙，哭著表示「心真的碎掉了」。
還有網友扒出過去泰一出演綜藝《我的超人爸爸》時，被問到「將來如果有孩子，會比較喜歡女兒還是兒子？」泰一回答「女兒！女兒似乎會讓我更小心翼翼地養育。」該片段再次讓網友不滿，紛紛抨擊「想生女兒是要幹什麼的嗎？真是夠了」、「一邊說想生女兒，一邊犯性犯罪？真可笑」、「自己的女兒寶貝得不得了，卻對別人的女兒犯下性犯罪，真是個前後不一的傢伙。」
目前泰一還在接受警方調查，SM表示根據調查結果會再進一步表態，有粉絲認為網路上流傳的泰一性侵未成年等消息，都還未經證實，「雖然犯罪是事實，但目前粉絲應該都還很問號，希望大家先不要妄加揣測或進行攻擊。」
但也有人直言以往連酒駕都能忍的SM娛樂，這次竟然0妥協火速切割「感覺案情不單純」、「應該很嚴重才會立即退團」，目前同團成員NCT 127在玹的SOLO簽售因受此事牽連，所以無限期延期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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SM娛樂公司向媒體表示，文泰一性暴力案件是「8月中旬初次得知，28日進行警方調查」，然而韓國警方稱「今年6月接到了主張遭受泰一性犯罪A某的舉報，後續已對泰一進行立案調查」。
SM娛樂強調，警方在6月接獲成年女性報案後，「直到8月才通知本人」，泰一於昨（28日）接受警方調查，公司也是在事後才得知泰一被控性犯罪的事實。
泰一在去年8月因車禍事件宣布暫時告別NCT組合活動，當時經紀公司回應，泰一是在下班騎車返家途中發生的車禍，送醫治療後發現右大腿骨折需開刀治療，待康復後才回歸。
泰一於今（2024）年6月被立案後，仍參與了7月發行的NCT 127新專輯正規6輯《Walk》活動，並在本（8）月5日NCT 127出道8週年見面會與粉絲們一同慶祝，且見面會上他還發表感言「我（因為車禍）沒能一起表演，時隔很久再正式地與粉絲和成員一起表演，心情更加珍貴和感謝。」並跟大家約定「希望我們能長久地在一起。」此舉引爆韓國網友怒火，大罵文泰一犯罪被立案後仍若無其事進行活動「非常厚臉皮」、「完全不能接受」。
粉絲在事件爆發後發現，原來一直等不到《Walk》專輯的製作花絮與8週年粉絲見面會的幕後花絮釋出，才知道原來文泰一早就出事，SM娛樂竟隱瞞粉絲到現在，讓陪著NCT長跑8年的粉絲覺得被欺騙，哭著表示「心真的碎掉了」。
還有網友扒出過去泰一出演綜藝《我的超人爸爸》時，被問到「將來如果有孩子，會比較喜歡女兒還是兒子？」泰一回答「女兒！女兒似乎會讓我更小心翼翼地養育。」該片段再次讓網友不滿，紛紛抨擊「想生女兒是要幹什麼的嗎？真是夠了」、「一邊說想生女兒，一邊犯性犯罪？真可笑」、「自己的女兒寶貝得不得了，卻對別人的女兒犯下性犯罪，真是個前後不一的傢伙。」
目前泰一還在接受警方調查，SM表示根據調查結果會再進一步表態，有粉絲認為網路上流傳的泰一性侵未成年等消息，都還未經證實，「雖然犯罪是事實，但目前粉絲應該都還很問號，希望大家先不要妄加揣測或進行攻擊。」
但也有人直言以往連酒駕都能忍的SM娛樂，這次竟然0妥協火速切割「感覺案情不單純」、「應該很嚴重才會立即退團」，目前同團成員NCT 127在玹的SOLO簽售因受此事牽連，所以無限期延期。
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