6月就立案！NCT泰一被控性犯罪仍約定「要長久在一起」　粉絲心碎

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▲NCT泰一28日被爆出性犯罪後，SM立即大動作清除所有包含泰一的部份，Weverse已將首圖換成沒有泰一的團體照。 （圖／翻攝自NCT 127 WVS）

▲SM娛樂強調，警方在6月接獲成年女性報案後，「直到8月才通知本人」，公司也是在事後才得知泰一被控性犯罪的事實。（圖／翻攝自泰一IG）

▲泰一於6月被立案後，仍參與了7月發行的NCT 127新專輯活動，並在本月5日NCT 127出道8週年見面會與粉絲們一同慶祝。（圖／NCT 127臉書）

▲過去泰一出演綜藝《我的超人爸爸》時，表示自己比較喜歡女兒，引起粉絲砲轟。（圖／翻攝自Youtube）

昨（28）日傍晚，韓國三大經紀公司SM娛樂無預警祭出聲明，說明。據韓媒報導，今（29）日上午，首爾警方證實文泰一在，沒想到他被起訴後仍繼續參與NCT 127新專輯發行及8周年粉絲見面會，引起廣大網友不滿。，SM官方IG社群已取消追蹤泰一本人帳號，Weverse（全球粉絲社群平台）將首圖換成沒有泰一的團體照，也不再提供NCT 13位成員的訂閱與泰一的個人Bubble泡泡服務（偶像與粉絲交流的付費社群平台），以NCT為主角的遊戲 「NCT ZONE」也宣布終止泰一的相關內容；隊內成員也火速切割，事發後立刻退追泰一社群帳號。SM娛樂公司向媒體表示，文泰一性暴力案件是，然而，泰一於昨（28日）接受警方調查，泰一在去年8月因車禍事件宣布暫時告別NCT組合活動，當時經紀公司回應，泰一是在下班騎車返家途中發生的車禍，送醫治療後發現右大腿骨折需開刀治療，待康復後才回歸。，且見面會上他還發表感言「我（因為車禍）沒能一起表演，時隔很久再正式地與粉絲和成員一起表演，心情更加珍貴和感謝。」並跟大家約定此舉引爆韓國網友怒火，粉絲在事件爆發後發現，原來一直等不到《Walk》專輯的製作花絮與8週年粉絲見面會的幕後花絮釋出，才知道原來文泰一早就出事，SM娛樂竟隱瞞粉絲到現在，讓陪著NCT長跑8年的粉絲覺得被欺騙，哭著表示「心真的碎掉了」。還有網友扒出過去泰一出演綜藝《我的超人爸爸》時，被問到「將來如果有孩子，會比較喜歡女兒還是兒子？」該片段再次讓網友不滿，紛紛抨擊「想生女兒是要幹什麼的嗎？真是夠了」、目前泰一還在接受警方調查，SM表示根據調查結果會再進一步表態，但也有人直言，目前同團成員NCT 127在玹的SOLO簽售因受此事牽連，所以無限期延期。