基隆大日行賄遭起訴！凌濤：證明罷樑是為了掩蓋林右昌市府涉弊

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大日開發行賄基隆市府官員案，基隆地檢署昨日偵結，檢方指出，2018至2021年間的基隆市府（林右昌執政時期）官員，收受東岸商場業主大日公司賄賂，起訴相關官員、大日負責人等11人。對此，國家政策研究基金會副執行長凌濤今（29）日表示，外界終於恍然大悟，原來罷樑團體想要遮掩的是林右昌市府涉弊的惡臭，「罷樑團體頓失正當性」，繼續自甘打手，是傷害基隆的市民、基隆的民主政治。凌濤表示，罷樑團體起初以東岸商場爭議為談資發起罷免案，不料大日、主富公司接連在司法敗陣，讓罷樑毫無正當性。外界質疑，為何民進黨在罷免連署的最後一階段，要大舉介入，就是要罷免案成案，現在終於真相大白，原來林右昌是透過罷免案轉移自己任內市府涉弊的事實。凌濤提醒，林右昌從基隆卸任，接任民進黨秘書長圖謀2026挑戰直轄市長選舉，眾所皆知，然而他利用傷害基隆市政發展作為他個人的墊腳石，不僅無法感動任何一個縣市的民心，更摧毀自己的「起家厝」，基隆市民也不會相挺，簡直是「賠了夫人又折兵」，整體策略一敗塗地。凌濤強調，過去他屢次點名主富公司在司法及政治攻防站不住腳、罷樑團體有民進黨介入影子，如今更找到箇中理由，可說是真相大白。凌濤表示，在這件事上，他可以不要他個人的公道，但前市長林右昌必須因搗亂基隆民主及城市發展，深深向基隆市民道歉。