黃仁勳力讚Blackwell晶片供應量　仍擋不住輝達盤後股價下跌

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人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）8月29日公布財報，但在美股盤後，輝達股價瞬間下殺，市場對於新一代輝達AI晶片Blackwell供應存在延遲出貨仍抱持疑慮。輝達執行長黃仁勳28日接受《彭博》專訪，力讚Blackwell供應充足，並強調將量產，但未能釋疑更多營收細節以及出貨狀況，輝達股價盤後一度下跌8%。輝達28日盤後公布上季財報，季營收達300.4億美元、再創新高，季增15％、年增122％，優於市場預期的287億美元；每股純益（EPS）0.67美元，季增12％、年增168％，也高於市場預期的0.64美元；然而，第三財季營收預計成長幅度僅83%，並未達到市場預期，第三季度毛利率指引為74.4％，也小幅低於市場預期的75％。此外，市場和投資人對於Blackwell晶片延遲出貨疑慮不斷，第二季財報會議上，輝達駁斥了相關傳言，並表示他們只需做出某些修正，不過，黃仁勳在財報說明會上指出，下一代 Blackwell 晶片的產量增加被推遲到第4季，但輝達預期來自Blackwell以數十億美元計的營收將為截至明年1月止的第4季度做出貢獻。根據彭博報導，黃仁勳公開談到Blackwell晶片產能，他強調，「我們將有大量大量的供應，而且我們將能夠提升產能」，他也強調，Blackwell的功能很棒，能為輝達取得輝煌成果。然而，對於分析師在訪問之中希望黃仁勳說明更多 Blackwell 的營收細節，黃仁勳並未提供更多答案。