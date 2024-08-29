林采緹剩比基尼遮三點！擋不住車頭燈　宣布暫離台灣：換地方生活

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▲林采緹感情生活甜蜜，事業也得意。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲林采緹在峇里島度假，換上清涼比基尼。（圖／林采緹IG）

▲晨泓軍（左）與林采緹（右）熱戀中。（圖／翻攝自晨泓軍IG）

女星林采緹因為傲人身材受到關注，因COS漫畫《海賊王》中的角色「蛇姬」太還原，還被封為「真人版蛇姬」，她去年（2023）認愛小2歲男友晨泓軍，如今感情生活甜蜜，事業也得意，副業做得風生水起，然而她昨（28）日卻突然在社群上曬出比基尼辣照，宣布要暫時離開台灣，「大概像是換個地方生活。」立刻引發熱烈討論。林采緹日前在社群平台IG上分享，自己剛抵達峇里島，「好久沒拍照！好陌生的感覺。」她透露這次會離開台灣23天，「要慢活體驗峇里島，但還是一樣在遠端工作。大概像是短暫換個地方生活，相信會有意想不到的收穫。」林采緹也換上比基尼，一展火辣的前凸後翹身材，只見她身穿綁帶式的米色三點式泳裝，雙峰隨時呼之欲出，讓人看得血脈賁張。貼文曝光後，立刻引來超過1.3萬人按讚朝聖，網友們紛紛直呼：「下次一起當辣妹」、「怎麼這麼愜意」、「好美啊，工作之餘好好享受一下」、「女神太美了」、「辣翻峇里島」、「身材真棒」、「依然好美」，甚至還釣出好友Lala蘇心甯狂讚：「超棒的，好好換個地方生活，我也很期待我的長途旅行。」事實上，林采緹目前不僅經營演藝事業，不時會上節目，還同時經營4個副業，包括情趣用品、海南雞飯、乳鐵蛋白和瑜珈服銷售，身邊也有富二代男友晨泓軍陪伴，小倆口經常會在忙碌的生活中抽時間相處，一起出國去旅遊，她可以說是事業愛情兩得意。