台股終場22201點、跌168點　輝達相關概念股跌逾2%、聯發科逆勢漲

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AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報，但展望不如預期樂觀，拖累台股今（29）日早盤走勢開低慘跌300點，最低為22010點，終場走高跌幅收斂以22201.85點、跌168.8點作收，成交金額為新台幣3352.05億元。台積電、鴻海、廣達跌幅都超過2%，僅聯發科逆勢走高漲50元，股價來到1250元。另近期備受矚目的金融類股中信金、台新金、新光金也都走跌。輝達財報昨日出爐，但股價卻走跌，使得美股4大指數受波動，連帶使台股開盤重挫，一度下跌超過300點，最低來到22010點。輝達相關概念股如台積電、鴻海、廣達等，跌幅超過2%，其中，台積電終場下跌21元，收在943元，市值縮水5446億元，影響大盤約1270點。鴻海及廣達分別滑落到184.5元、272元。不過，大立光、聯發科、世芯等高價股震盪收高，表現相對強勢。其中，聯發科漲50元來到1250元，漲幅4.17%。此外，金融類股指數下跌0.7%，近期的台新金、中信金競爭新光金，使得股價也備受矚目，但今日都有些走弱，台新金以18.4元、下跌0.5元，中信金32.6元、下跌0.5元，新光金則持平盤13元作收。