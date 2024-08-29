年收破億品牌要收攤？「資工彌」突喊遭壓迫好委屈　發不自殺聲明

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▲余函彌身材火辣性感，創立的服飾品牌YUYU ACTIVE也有不少粉絲喜愛。（圖／余函彌IG）

▲余函彌表示品牌不會倒閉，還有新企劃推出，她也說自己多年來有許多委屈，需要一點時間整理情緒。（圖／余函彌Threads ）

▲「資工彌」余函彌今日突然發出長篇不自殺聲明，讓外界好奇究竟發生甚麼事。（圖／余函彌 IG）

「台大五姬」之一的余函彌（Bonnie），因畢業於台大資工系，又被網友封做「資工彌」。她在2013年前曾客串過多部電視劇或是拍攝MV，隨後轉型投入服飾業、做網拍，創立個人品牌YUYU ACTIVE；昨（28）日余函彌才公開談論公司內部問題，今日她就加碼發出「不自殺聲明」，表示如果未來如果她遭遇不測，希望大家可以幫她討回公道；貼文曝光後引起廣大粉絲關注。余函彌過去因火辣的身材、甜美的臉蛋在網路論壇上爆紅，出道後並未大紅大紫的她，轉而經營個人服飾品牌。余函彌2019年創立「YUYU ACTIVE」，主打運動、休閒裝束；據說品牌推出只花2年時間就做到年收破億的好成績，不過近日YUYU ACTIVE卻遭傳即將倒閉，余函彌昨日也針對此事做出回應。余函彌以「關於YUYU的真相」為題發文，表示有離職員工在網路上散布不實消息，導致很多粉絲都擔心品牌是否要倒閉；余函彌嚴正澄清不實資訊：「我在此先向所有支持YUYU的朋友們說，YUYU絕對沒有要收起來，而是正在為接下來全新升級的企劃在做準備，一定會帶給大家驚喜！」余函彌向粉絲訴說心聲：「當創立YUYU余余飛股份有限公司時，對我而言是實現我一直以來對夢想的堅持，但在過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈。我不是一個喜歡把事情公諸於世的人，這次籌備品牌新規劃的確比預期還來的久，所以我必須對一路以來喜愛YUYU這個品牌的朋友們負責，說出許多深藏在我內心一輩子都無法抹滅的傷痛」。余函彌並未仔細描述公司遇到的問題，表示她還需要一點時間整理，但她會勇敢守護品牌、持續經營。不過就在這篇聲明貼出後不到10小時，余函彌就在Threads上發出「不自殺聲明」，喊話大家：「看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝」。余函彌突如其來的舉動讓不少粉絲擔心，紛紛湧入留言區詢問，「寫這個要幹嘛？」、「Bonnie怎麼了」。同時也有網友趁勢抨擊余函彌的品牌，「YUYU瘋狂抄襲別人的設計，別人才應該委屈吧」、「雖然一直抄襲別人，我還是買過幾次，但通常穿過一次不會再穿，也沒再買了。而且抄襲的還賣那麼貴，希望新企劃會有所不同，不然一樣維持不久」。