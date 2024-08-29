大雷雨警戒／南台灣根本颱風天！7縣市「國家警報」　大雷雨亂炸

（更新時間16:35）今（29）日午後對流發展旺盛，北台灣烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，暴雨來得又急又快，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒有大雨和雷擊發生，適逢下班時間，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡16:30發布：彰化縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、南投縣、嘉義市、雲林縣
📍彰化縣：員林市、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、溪州鄉
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎
📍高雄市:甲仙區、杉林區、內門區
🟡15:13發布：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：白河區
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🟡16:30發布：彰化縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、南投縣、嘉義市、雲林縣
📍彰化縣：員林市、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、溪州鄉
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎
📍高雄市:甲仙區、杉林區、內門區
🟡15:13發布：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：白河區