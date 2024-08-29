三和夜市獲封「台北超強夜市」！三重人打臉曝1秘境：更便宜好吃

夜市文化是來台灣必須體驗的行程，而位於雙北的各大夜市更是相當競爭，彼此互有擁護者。近期位於新北三重的「三和夜市」意外爆紅，被譽為「台北超強夜市」，但許多三重人聽到之後卻不以為然，更透露當地「1秘境」食物更便宜又好吃。
日前有遊客首次逛位在新北市三重的三和夜市，發現現場美食多元又便宜，逛起來重複性不高，也不會台北的饒河或寧夏還擁擠，因此相當推薦大家前往逛逛看。
消息曝光後，粉專新北大小事也轉發相關話題，結果卻釣出許多三重在地人直搖頭，「我三重在地人，我比較常去蘆洲和寧夏夜市」、「三和夜市很久以前就這樣~當地人不太會去」、「我住在夜市旁邊，東西都很貴， 只有蚵仔煎稍微平價一點， 蚵仔煎旁邊的餛飩湯還有湯圓聽說評價很高去吃了也很普通」、「三和夜市最大的缺點就是沒有垃圾桶」、「三和就頭尾逛逛就好， 蘆洲夜市才讚好嗎」。
三重人最愛不是三和夜市！在地人美食秘境在這
許多三重在地人提到的正義北路，其實曾被譽為「三重不夜城」，在地人夜晚的生活通通包辦，過去有許多24小時營業的店家，還有成衣店、保齡球場、戲院、唱片行等設施都位於這條街上，正義北路與重新路兩條路的十字交界，可以說是名副其實的三重精華區。
而美食方面，包含朱記花枝羹、五燈獎豬腳飯以及蕭家牛肉攤、風火山林居酒屋等知名店家，其實都在正義北路上，而這條街上的店家，也是在地人更日常會觀光的地方，不少三重人也坦言，「我是在地人，要吃的去文化北路才是重點」、「文化北路才是重點，三和夜市比較像是附屬的」。
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消息曝光後，粉專新北大小事也轉發相關話題，結果卻釣出許多三重在地人直搖頭，「我三重在地人，我比較常去蘆洲和寧夏夜市」、「三和夜市很久以前就這樣~當地人不太會去」、「我住在夜市旁邊，東西都很貴， 只有蚵仔煎稍微平價一點， 蚵仔煎旁邊的餛飩湯還有湯圓聽說評價很高去吃了也很普通」、「三和夜市最大的缺點就是沒有垃圾桶」、「三和就頭尾逛逛就好， 蘆洲夜市才讚好嗎」。
三重人最愛不是三和夜市！在地人美食秘境在這
許多三重在地人提到的正義北路，其實曾被譽為「三重不夜城」，在地人夜晚的生活通通包辦，過去有許多24小時營業的店家，還有成衣店、保齡球場、戲院、唱片行等設施都位於這條街上，正義北路與重新路兩條路的十字交界，可以說是名副其實的三重精華區。
而美食方面，包含朱記花枝羹、五燈獎豬腳飯以及蕭家牛肉攤、風火山林居酒屋等知名店家，其實都在正義北路上，而這條街上的店家，也是在地人更日常會觀光的地方，不少三重人也坦言，「我是在地人，要吃的去文化北路才是重點」、「文化北路才是重點，三和夜市比較像是附屬的」。