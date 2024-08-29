特企／減法生活理念　GOR’coffee進駐衛武營呈現咖啡藝術新風潮

高雄知名咖啡店 GOR' Coffee 將「減法生活」理念融入設計，於日前進駐衛武營國家藝術文化中心2樓公共鋼琴區旁。GOR' Coffee透過咖啡、酒品與藝術生活的結合，為大眾提供文化服務。GOR' Coffee 以其獨特的古樸與極簡設計風格，為文化傳承注入現代藝術的魅力，營造出深具藝術底蘊的空間氛圍。
創辦人陳平洋先生倡導「減法哲學」，打造崇尚簡約的新創品牌。GOR' Coffee衛武營門市的設計靈感延伸自建築師法蘭馨・侯班的老榕樹群理念，衛武營門市打造為生命之力的簡約裝置藝術融合於建築之中，轉化民眾緊張生活與工作壓力，讓顧客體驗悠閒的藝術氛圍。
GOR' Coffee 衛武營門市開幕當日舉行了小型音樂饗宴，眾多貴賓蒞臨，包括衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、立法委員許智傑、高雄市議員陳慧文及三分春色總經理林蘭惠等知名人士，共同慶賀這一盛事。現場賓客品嚐了GOR' Coffee 精心準備的法式藍帶手作甜點、精品咖啡與酒品，伴隨著美妙音樂，營造出如同置身巴黎香榭大道般的愜意氛圍。
活動開幕由高熊音樂三重奏演奏《1875．拉威爾的波麗露》揭開序幕，緊接著由沏萃語堂表演《潮汐-森林之音》，透過人聲、吉他、手碟、頌缽傳遞整個宇宙的各種引力牽引著，宛如生命的流逝和累積，帶領觀眾在得失與悲喜之間體悟活在當下的意義。 最終，活動由高熊音樂三重奏演出圓滿落幕，演奏樂曲包括經典的古典音樂、電影配樂以及流行曲目，為整場活動畫下完美的句點。
GOR' Coffee開幕慶活動與衛武營《1875．拉威爾與波麗露》活動聯名贈送濾耳式咖啡包，即日起至2024/10/12日止。每週六、日14位舞者在高雄各地共計演出15場，透過咖啡拉近民眾與藝術舞蹈的距離，陪著藝術家們從戶外回到衛武營國家藝術文化中心表演廳，感受不同生活與藝術。
詳細活動資訊，請瀏覽GOR' Coffee 臉書粉絲團，《1875．拉威爾與波麗露》活動現場贈送地點，請查詢衛武營國家藝術文化中心官網。
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GOR' Coffee 衛武營門市開幕當日舉行了小型音樂饗宴，眾多貴賓蒞臨，包括衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、立法委員許智傑、高雄市議員陳慧文及三分春色總經理林蘭惠等知名人士，共同慶賀這一盛事。現場賓客品嚐了GOR' Coffee 精心準備的法式藍帶手作甜點、精品咖啡與酒品，伴隨著美妙音樂，營造出如同置身巴黎香榭大道般的愜意氛圍。
活動開幕由高熊音樂三重奏演奏《1875．拉威爾的波麗露》揭開序幕，緊接著由沏萃語堂表演《潮汐-森林之音》，透過人聲、吉他、手碟、頌缽傳遞整個宇宙的各種引力牽引著，宛如生命的流逝和累積，帶領觀眾在得失與悲喜之間體悟活在當下的意義。 最終，活動由高熊音樂三重奏演出圓滿落幕，演奏樂曲包括經典的古典音樂、電影配樂以及流行曲目，為整場活動畫下完美的句點。
GOR' Coffee開幕慶活動與衛武營《1875．拉威爾與波麗露》活動聯名贈送濾耳式咖啡包，即日起至2024/10/12日止。每週六、日14位舞者在高雄各地共計演出15場，透過咖啡拉近民眾與藝術舞蹈的距離，陪著藝術家們從戶外回到衛武營國家藝術文化中心表演廳，感受不同生活與藝術。
詳細活動資訊，請瀏覽GOR' Coffee 臉書粉絲團，《1875．拉威爾與波麗露》活動現場贈送地點，請查詢衛武營國家藝術文化中心官網。