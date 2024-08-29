開學了！新北環狀線還在修　北段9/2起班距優化：12分鐘一班車

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲環狀線回送車搭乘方向與過往不同，乘客進站前應是先於出入口處查看公告確認。（圖／新北捷運提供）

▲新北捷運公司提醒，環狀線目前正在積極搶修中，將不定期封閉下方道路，用路人、接駁公車都會受到影響。（圖／新北捷運提供）

新北環狀線修復進行中，因403花蓮地震碎裂的「橋和-板新」持續修復中，新北捷運公司表示，「目前力拼年底前全線修復通車，因應開學，9月2日起，環狀線北段『新北產業園區-板橋』尖峰時間班距將進行優化，12分鐘一班車。」新北捷運公司表示，為舒緩通勤、上學乘客需求，目前「新北產業園區-板橋」採取雙線「站站停」模式，9月2日起，將進行再度優化，尖峰時間原15分鐘班距，縮短為12分鐘一班；環狀線南段「大坪林-中和」尖峰班距則維持7~8分鐘。新北捷運公司特別提醒，回送車與原月台搭乘方向不同，乘客於進站前，可利用車站出入口處及驗票閘門前公告海報、列車進站倒數顯示螢幕等公告系統，確認即將前往目的地之列車所在月台，以免坐錯方向。另外，列車進站倒數顯示螢幕也將顯示列車進站剩餘時間，讓乘客能有效掌握時間，避免趕不上車或在月台進行奔跑造成危險，請乘客配合車站引導與時刻表及月台指引標示乘車。新北捷運公司提醒，為加速通車修復時程，「橋和-板新」段正積極搶修中，下方板南路將不定期進行道路封閉，影響用路人外，接駁公車也會有所影響，提醒乘客事先查詢新北捷運官網、粉絲專業，獲取最新訊息，避免影響旅程安排。