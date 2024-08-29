輝達利多不漲！台股恐回測前波低點　半導體展能否引爆AI潮看超微

我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達最新季度的亮眼財報優於預期，卻因仍未達市場原先共識的高標，股市下挫，拖累美股也牽動台股。分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這一波的跌深反彈已告一個段落，台股回測前波低點的機會頗高，而9月美國聯準會將啟動降息，若降息超過一碼，可能會引發市場上另外一波修正。此外，下週國際半導體展是否有望推升相關題材向前衝？他回應，應留意超微新產品架構，能否引爆另一波AI熱潮。「全球最重要股票」（world’s most important stock）的輝達，最新一季財報亮眼、優於預期。2025財年第2季度的財報，營收300.4億美元，再創新高，季增15％、年增122％；淨利從去年同期的61.8億美元，增漲至166億美元，每股純益（EPS）0.67美元，季增12％、年增168％，超過預期的0.64美元；第三季度的預期營收約為325億美元，略高於分析師預期的317億美元。儘管輝達財報財測表現優異，卻未能打動投資者，盤後股價卻下挫超過8%，拖累美股晶片類股走勢，也牽動台股表現。台北股市今日盤中大跌300多點，權王台積電挫逾23元，觸及937元，跌幅超過2%，相關AI伺服器族群也明顯回檔，黃仁勳概念股的表現普遍開低走低。分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，市場上對於輝達擁有更優異的預期，故財報即便亮眼，卻仍未達市場上原先共識的高標，台股也因此受到牽連走跌。以台北股市現在目前的狀況來看，技術面上這一波的跌深反彈已告一個段落，成交量不夠，外資的態度也沒有很明確的轉為多方，綜合以上，台北股市回測前波低點的機會頗高。緊接著「2024年國際半導體展SEMICON Taiwan」將於下週9月4日登場，是否有望推升相關題材概念股衝一波？翁偉傑表示，超微在伺服器領域當中，有慢慢吞噬輝達市場的跡象，此次半導體展關注焦點，應留意超微新產品架構，能否引爆另一波AI熱潮。此外，美國聯準會即將在9月開始啟動降息，日前華爾街資深人士Jim Paulsen表示，通常情況下，聯準會在牛市開始之前放鬆政策，因此，某種程度來看，他認為央行明確了降息意圖，股市將回到牛市的起點。市場關注這段期間所公布的數據，有沒有辦法找到美國經濟軟著陸的跡象，翁偉傑指出，若美聯儲降息超過一碼，代表美國的經濟有硬著陸的風險，可能會引發市場上另外一波修正。