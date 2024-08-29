柯文哲率黨公職致歉！苗博雅：盲目挺柯文哲比支持藍綠更糟

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民眾黨主席柯文哲近日醜聞連環爆，今（29）日召開最終場記者會，再次說明做假帳爭議，最後柯文哲率領黨公職向支持者致歉。對此，台北市議員苗博雅痛批，柯能犯這麼多藍綠不敢犯的錯，「盲目支持這樣的柯文哲，不是比支持藍綠更糟嗎？」苗博雅在民眾黨記者會後發文直指，「第三勢力的招牌不是柯文哲的遮羞布」，親信成立私人公司，把政治獻金轉進自己口袋，假帳報給監察院，選舉補助款買私人房產。這些藍綠都不敢做的，柯文哲都做了。苗博雅提及，短短幾年，就能犯這麼多藍綠不敢犯的錯。盲目支持這樣的柯文哲，不是比支持藍綠更糟嗎？盲目力挺到底的深白色，有比深藍深綠更高明嗎？第三勢力，有其他更乾淨的選擇，何苦單戀柯文哲？苗博雅認為，柯文哲消費第三勢力的招牌，十年了真的夠了，自己心中的第三勢力，就是「反共的在野黨」，就是「乾淨的在野黨」，第三勢力不是深白色，請柯文哲不要再拿第三勢力當遮羞布。「改革的火炬，應該交給更乾淨、更成熟、更穩定的人」。苗博雅重申，柯文哲不值得，第三勢力，有更適合的選擇。