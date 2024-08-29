蔡阿嘎遭蘿拉捲走鉅款！二伯賣她送的名牌包　暗酸：20個就有千萬

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▲二伯（左）提及自己平時都利用二手平台來進行選購精品包。（圖／拍拍圈提供）

▲蔡阿嘎貼心送老婆二伯的生日禮物。（圖／拍拍圈提供）

百萬YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉捲走上千萬，一度鬧得沸沸揚揚，如今事件稍稍平息，老婆「二伯」36歲生日也即將到來，蔡阿嘎及員工們為了給二伯準備生日禮物，自掏腰包到精品店選購包包。二伯也提及自己平時都利用二手平台來進行選購精品包，甚至表示前員工蘿拉送她的精品包也是在上面賣掉的，暗酸：「賣20個包就有八位數了。」員工提出要買精品包送老闆娘，貼心的舉動卻引來老闆蔡阿嘎吃醋，他笑說：「我生日你們整我、弄我，應該要整老闆娘吧！」甚至模仿前員工的口氣，笑員工耶嫩「企劃不好笑」，讓耶嫩直接中槍。在一片歡笑聲中，一行人前進精品店買禮物。收到生日禮物的二伯提出疑問：「為什麼要出去買，我平時都很愛上網逛二手拍平台。」蔡阿嘎也提到，二伯有很多閒置的包包都會拿上去平台賣，確認是正品才會發貨，他透露認識一些朋友家裡有一大堆包包，但如果上平台賣一賣換現金，剛好有欠錢的話還可以拿來還債。對精品包也頗有研究的二伯則補充：「如果一個愛馬仕平均50萬，賣20個包就有八位數了。」笑說一定要把這個平台推薦給好朋友。二伯也想起 「前員工」蘿拉送的精品包，原先因為貴而捨不得丟掉，剛好藉由平台上網賣掉，這樣不僅可以回收資金，或是換成其他款式的包包，達到更高效的資源利用和個人需求滿足。