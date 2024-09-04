360度晶龍盤旋「轉」好運　金酒別出心裁　首推可動飛天掌中龍

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▲金龍紋路細緻，盡顯工藝之美。只要輕輕撥動，便會展現盤旋飛升的姿態。（圖／黑松提供）

▲金龍的眉間與掌中龍珠點綴了施華洛世奇水晶，展現無比貴氣之餘更能為藏家帶來好運。（圖／黑松提供）

千年傳說，畫龍點睛；千年後，黑松公司聯手金酒突破傳統設計，在新品「晶龍登勢金門高粱」酒瓶上打造盤旋騰躍的掌中飛龍！栩栩如生的金龍，其不怒而威的龍顏與細琢的緊密龍鱗盡顯工藝之精緻，龍珠與眉間更點綴了施華洛世奇水晶襯托其氣勢與尊貴。這可說是市面上「龍」主題高粱當中，少見跳脫平面、以實物展現飛升之美的產品；不僅具收藏價值，更寓有聲勢沖天之意，送禮自用皆宜。晶龍登勢金門高粱上的金龍以爪上龍珠為支點，只要輕輕撥動便會在瓶頸上盤旋，大有翱翔飛昇、直達九天的氣魄。除卻連龍鱗都細緻刻劃的鑄模工藝，金龍的龍珠與眉間更是採用施華洛世奇水晶彰顯龍之尊嚴。前者鍍有特殊塗層，閃爍著虹彩極光色的光芒，彷若龍的神祕力量蘊藏其中；後者則是宛如翡翠的王權綠， 有著畫龍點睛之意，讓帝皇氣勢與金龍威嚴融為一體。挾著晶龍登天之勢，這款高粱肯定能帶給藏家同樣飛升的好運勢！晶龍登勢高粱外型亮眼，內在也不簡單。除了置入日本進口純金箔增添貴氣，酒體更是在坑道全時熟成的陳年金高；自然也襯出晶龍的尊爵不凡。開瓶首先飄散而出的是穀糧香氣，而隨著時間過去，這支酒的實力也正像巨龍甦醒一般，讓蟄伏的濃厚醬香逐漸展開。入口之後，綿厚的酒酯就像盤龍一樣，纏繞包覆所有味蕾；以醃漬蜜餞為首的層層疊加多種氣味迴盪在口腔，好似龍珠發出的五彩光芒化為香氣。尾韻綿延不失力道，像是神龍擺尾一般有勁，讓人沉浸其中回味再三。市面上「龍」主題百百款，卻罕有令其跳脫平面的設計。想要來瓶不一樣的酒藏的話，精雕細琢、氣勢十足的「晶龍登勢金門高粱」不只可以帶著你的運勢越轉越高，還能夠上下左右 720 度全方位欣賞，親手把玩增添收藏樂趣。即日起於全台地區酒類專賣店、9/5起金酒在台指定直營門市(台北/桃園/台中/高雄店)現貨販售，建議售價7,800元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。有了這瓶高粱，保證不管是健康、職場還是感情的運勢，都能跟著晶龍一起一飛衝天！