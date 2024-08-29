輝達財報前　經濟學人：兩個矛盾恐阻礙輝達前景！都與台積電有關

陷京華城爭議！沈慶京遭聲押禁見　威京集團聲明：事業體不受影響

記者林莞茜／綜合報導

▲稍早威京集團二度發聲明稿，感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。圖為沈慶京28日赴北檢複訊。（圖／記者葉政勳攝）
▲稍早威京集團二度發聲明稿，感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。圖為沈慶京28日赴北檢複訊。（圖／記者葉政勳攝）
檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內之京華城案，28日兵分48路發動大搜索，經複訊後，今（29）日凌晨將威京集團主席沈慶京聲押禁見，稍早威京集團二度發聲明稿，感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查，強調「集團旗下所有的事業體營運與財務皆正常運作，不受任何影響。」

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威京集團聲明稿指出，關於8/28（三）檢廉調查京華城容積率一事，威京總部集團感謝各界對集團各事業體及沈慶京主席的關心，全案靜待司法調查。威京集團旗下所有的事業體，在各公司董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告。28日兵分48路發動大搜索，並傳喚6名被告、13名證人到案。

受到風波影響，威京集團旗下中工股價今日弱勢，早盤一度跌逾4%，終場跌0.4元，收在13,35元，跌幅近3%。中石化盤中跌3%，終場跌0.3元，收在9.75元，跌幅同樣近3%。

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