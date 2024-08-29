許維恩洗完澡自拍「鏡子反射真實曲線」3千人看光！王家梁怒開罵

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩（左）和王家梁（右）在2021年結婚，去年生下女兒「忒忒」，升格當爸媽。（圖／資料照）

▲許維恩洗完澡自拍，後方鏡子反射她背部全裸，曲線相當性感。 （圖／許維恩IG）

42歲女星許維恩與演員王家梁婚後育有一女，去年才剛生完小孩的許維恩，產後身材恢復迅速，依然保持窈窕。昨（28）日許維恩就在社群平台上分享一組洗完澡後的自拍，照片中的她一頭亂髮卻格外性感；但透過鏡子反射的畫面來看，許維恩背部全裸，火辣照片曝光後也讓老公王家梁忍不住吃醋，現身留言「火大了我」。許維恩昨日在Instagram上傳了3張自拍照，照片中的她頭上包著毛巾，頭髮略顯凌亂，但她不以為意，配文更寫道：「喜歡洗完頭髮的造型，短髮不錯看！我又放肆了。」只見許維恩雖然有用手遮擋，但她肩膀曲線、白皙的皮膚都被看光，最後一張照片更拍到許維恩後面的鏡子反射，讓她一絲不掛的背部曲線全入鏡。照片曝光後吸引3千多人按讚，網友看了也紛紛留言，稱讚許維恩的好身材，「好美的腰線，妳真的有生嗎？」、「身材超好」、「好看又年輕俏麗」、「鏡子好害羞」。還有網友在留言區標記許維恩的老公王家梁，王家梁見狀也現身留言，開玩笑說「火大了我」。回顧許維恩夫妻戀情，她和王家梁在2021年結婚，相差6歲的姐弟戀終修成正果，但婚後兩人經歷了一段辛苦的求子過程，在去年才迎來了他們的愛女「忒忒」。許維恩升格人妻後，除了經常在社群媒體上分享一家三口的幸福生活，也不忘更新自己的美照紀錄。8月初許維恩和王家梁出國度假時，她也無預警曝光一張在飯店落地窗前拍攝的性感照，同樣背部全裸，只用愛心圖案遮住臀部，性感的曲線呼之欲出。當時她也發文寫道：「夜太美～～～身心靈想好好放縱一下。」照片曝光吸引1萬多名粉絲按讚。