《艾爾之光》全新地區「瑟芬提姆」正式上線！ 3大新副本一次開放

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遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》的全新地區「瑟芬提姆」今（29）日正式上線，一次開放三大副本：空中要塞中的華麗城市「虛幻之城」、生產機械人形的神祕工廠「傀儡工廠」、冒險的終點「科雷夫人的花園」，以機械人形為概念的全新怪物亦將於三大副本中同步登場。隨著新地區開放，官方推出全新防具「埃薩斯科爾」，冒險者能力將全面進化！全新地區體驗活動同步開跑，完成指定任務即可獲得「[科保]瑟芬提姆地區體驗箱」，內含豐富虛寶等玩家一探究竟。繼去年首次揭開鋼鐵城牆「莫納特拉」的面紗後，《艾爾之光》再解鎖全新地區「瑟芬提姆」，三大副本將引領玩家深入鋼鐵要塞中的神祕城市，一窺「瑟芬提姆」的真實面貌！副本「虛幻之城」帶領冒險者一賭鋼鐵要塞中的華麗城市、副本「傀儡工廠」揭開生產機械人形的神祕工廠、副本「科雷夫人的花園」中將迎來強大的花園主人科雷夫人，冒險者將與其展開對決，並在此迎接冒險的最終章。三大副本更將出現以機械人形為概念的全新怪物，為玩家帶來嶄新的遊玩體驗。隨著全新地區開放，官方同步推出全新防具「埃薩斯科爾」，全面提升冒險者的能力！製作「埃薩斯科爾」所需的「系統芯片」及「增幅電路」等道具可在全新地區副本及對應的史詩任務中獲得，玩家亦可透過收集「增幅電路」獲得防具所需屬性詞條，使能力再進化！此外，「瑟芬提姆」體驗活動即日起至9月12日隨之啟動，冒險者只要在活動期間完成「累積連線」滿10分鐘，即可獲得「[科保]瑟芬提姆地區體驗箱」，內含「粉碎動力源(7天)」1個、「機器人偶頭(7天)」1個、「發光之花(7天)」1個、「[科保]街道清道夫(7天)」1個、「[科保]工廠監督官(7天)」1個、[科保]花園管理者(7天) 1個等豐富虛寶。