超過97%台灣投資人看好AI浪潮　近5成持續定期定額

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AI趨勢帶動全球科技類股屢創新高，即使遭遇短線亂流，股價也能迅速回彈，表現吸睛。野村投信與將來銀行最新完成近6000人的網路調查，超過97%的投資人認同AI將大幅改變工作與生活，且92%認為AI科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢；在投資方式上，超過47.1%打算採用定時定額長期布局，近四成的受訪者更打算抓緊時機逢低加碼投資。顯示即使經歷近期市場的大幅修正，投資人對下半年的AI投資，仍抱持高度樂觀正向的看法，投資方式也更加務實穩健。在歷經一個半月的調查期間，美國費城半導體指數及納斯達克指數自高點的修正幅度分別為34.0%和15.2%；台股加權股價指數也在突破兩萬四千點的歷史高峰後，短線大幅修正至一萬九千多點，並於近期回彈至兩萬兩千點以上。本次AI大調查共計5,992位受訪者填寫問卷，針對市場短線修正前、後進行分析後發現：即使面臨市場短線漲多拉回，仍有高達九成七的受訪者相信AI科技將大幅改變其工作與生活(同意：37.2%；非常同意：59.9%)，超過九成二認同AI科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢(同意：51.0%；非常同意：41.1%)。同時，調查也發現「AI科技應用」似乎比想像中來得更為普及，超過九成的受訪者曾有實際使用AI科技的經驗，僅8.1%者未有使用過AI的經驗。更有近四成的受訪者是經常運用AI科技(每天至少使用1 次：17.4%；每周使用2-3次以上：21.1%)在其日常生活或工作上。本次調查也特別以「文字雲」來分析受訪者對AI科技投資的想法。每位受訪者提供一句AI投資關鍵字，其中「趨勢、蓬勃發展、快、漲、變」為前五大關鍵字組，也反映出人們在AI科技投資上的心聲。首先，由於AI的快速發展，僅不到一成的受訪者(9.2%)在上半年有完全跟上此波上漲，報酬率超過30%；此外，雖然超過一半的人表示參與了部份上漲走勢，仍有三成左右的投資人扼腕於未參與這一波的強勢上漲(過去半年沒有投資19.0%；完全沒有跟上：13.5%)。進一步交叉分析發現，在完全有跟上此波AI投資漲勢的族群中，逾六成是屬於AI科技高頻使用族群(每天至少使用一次：41.8%；每周至少使用2-3次以上：22.28%)。顯示極可能是由於他們對AI影響力的感受更為強烈，而有幸及早掌握此一投資趨勢。關鍵字中，多數人也提及AI投資的「快」與「變」。詢問受訪者面對AI投資的主要投資困難(複選)，回應度最高的前五大選項分別為：變化快速，不易掌握(48.4%)；漲跌快速，沒有時間盯盤 (44.2%)；不知如何選擇投資標的(43.9%)；漲多不想追，修正又不敢買(37.5%)，以及不確定何時該獲利下車？(30.6%)。也充份反映了AI投資的本質及投資人的煩惱。此次調查期間，正值全球主要股市及科技類股震盪整理之際。展望下半年，九成以上的投資人仍是肯定AI科技投資的中長期投資趨勢(91.2%)。值得關注的是，儘管經歷7月11日台股寫下歷史新高後的大幅修正，並未減損受訪者對AI投資的看好度。在市場修正前，受訪者中有90.7%認同AI投資的趨勢，而在市場修正之後，仍有92.2%的看好度，兩者相去不遠。不同的是，在持續看好之餘，投資人的投資方式上也的確變得更務實穩健，在市場修正前有近四成的受訪者打算在下半年進行單筆加碼(大幅加碼10.1%，小幅加碼29.9%)，在市場下跌後，仍計劃進行大幅加碼及小幅加碼的比例，則分別為9.3%及26.1%。但受訪者選擇以定時定額方式進行投資的比例自原先的39.1%提高到47.1%，顯示出投資人在認知到市場存在潛在的波動後，更肯定以定時定額方式持續參與AI科技的投資方式。