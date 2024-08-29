別搞錯！韓網紅與「NCT泰一」同名遭炎上　急爆粗口澄清：不是我

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▲ 網紅申泰一28日在社群媒體po限時動態，以黑底白字、氣憤爆粗口表示自己不是文泰一，只是名字一樣而已。（圖／翻攝自申泰一IG）

▲SM娛樂昨日發出聲明表示，已確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。（圖／翻攝自文泰一IG）

昨（28）日傍晚，韓國三大經紀公司SM娛樂無預警祭出聲明，說明NCT成員文泰一因涉及性犯罪，由於事態嚴重，明確表示退出團體，，緊急發文否認「真的不是我啦！」網紅申泰一28日在社群媒體po限時動態，以黑底白字、表示自己根本不認識NCT文泰一，只是名字一樣而已，除了申泰一本人被罵得霧煞煞，網友們看了之後，也，紛紛表示「他一定很傻眼」、「我也有收到朋友說自己以為是申泰一的訊息」、「他一定很委屈哈哈哈，畢竟是這麼嚴重的罪」。涉嫌性犯罪的是SM娛樂旗下男團組合NCT成員泰一，SM公司昨（28）日發出聲明，「在了解事實關係的過程中，我們意識到該事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，並與泰一討論後決定他退出團體。」有專家提及，雖然韓國法律與台灣法律不太一樣，但，希望網友能確認犯罪事實及事發經過的真實性後，再理性討論，不可妄加揣測攻擊，或是傷及非當事人。