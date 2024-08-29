別搞錯！韓網紅與「NCT泰一」同名遭炎上　急爆粗口澄清：不是我

昨（28）日傍晚，韓國三大經紀公司SM娛樂無預警祭出聲明，說明NCT成員文泰一因涉及性犯罪，由於事態嚴重，明確表示退出團體，韓國網紅李健熙以「신태일（申泰一）」為名進行活動，因與NCT成員泰一重名，在泰一涉嫌性犯罪消息曝光後，李健熙就瘋狂收到「是你犯罪嗎」的訊息，緊急發文否認「真的不是我啦！」
網紅申泰一28日在社群媒體po限時動態，以黑底白字、氣憤爆粗口寫下「NCT泰一是誰啦，害我被問是不是犯下性犯罪，不是我啦！C8！」表示自己根本不認識NCT文泰一，只是名字一樣而已，希望網友不要再搞錯人也罵錯人。
除了申泰一本人被罵得霧煞煞，網友們看了之後，也覺得跑去網紅作品底下留言謾罵或是私訊的人，應該要搞清楚事情真相及犯罪本人，而非胡亂找錯目標傷及無辜，紛紛表示「他一定很傻眼」、「我也有收到朋友說自己以為是申泰一的訊息」、「他一定很委屈哈哈哈，畢竟是這麼嚴重的罪」。
涉嫌性犯罪的是SM娛樂旗下男團組合NCT成員泰一，SM公司昨（28）日發出聲明，「我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。在了解事實關係的過程中，我們意識到該事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，並與泰一討論後決定他退出團體。」
有專家提及，雖然韓國法律與台灣法律不太一樣，但在網路上隨意謾罵他人或使用不雅字眼，都可能觸犯法律，希望網友能確認犯罪事實及事發經過的真實性後，再理性討論，不可妄加揣測攻擊，或是傷及非當事人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了申泰一本人被罵得霧煞煞，網友們看了之後，也覺得跑去網紅作品底下留言謾罵或是私訊的人，應該要搞清楚事情真相及犯罪本人，而非胡亂找錯目標傷及無辜，紛紛表示「他一定很傻眼」、「我也有收到朋友說自己以為是申泰一的訊息」、「他一定很委屈哈哈哈，畢竟是這麼嚴重的罪」。
涉嫌性犯罪的是SM娛樂旗下男團組合NCT成員泰一，SM公司昨（28）日發出聲明，「我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。在了解事實關係的過程中，我們意識到該事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，並與泰一討論後決定他退出團體。」
有專家提及，雖然韓國法律與台灣法律不太一樣，但在網路上隨意謾罵他人或使用不雅字眼，都可能觸犯法律，希望網友能確認犯罪事實及事發經過的真實性後，再理性討論，不可妄加揣測攻擊，或是傷及非當事人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110