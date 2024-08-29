詹皇那個混蛋就是無法被擊敗！　DeRozan：是我永遠跨不過去的坎

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詹皇（LeBron James）的「全力詹」模式到底有多強大，沙加緬度國王隊後衛DeMar DeRozan近日上節目，談到他過去多年的老對手詹皇，他表示：「我已經說過很多次了，那個混蛋就是無法被擊敗」，過去效力多倫多暴龍隊長達9年時間的「龍王」DeMar DeRozan，與詹皇當時效力的克里夫蘭騎士隊，或是邁阿密熱火隊，都同屬NBA東區球隊，兩人也經常在季後賽碰頭，但DeMar DeRozan卻始終無法帶領球隊擊敗詹皇領軍的球隊。過去DeMar DeRozan在暴龍時期，曾與詹皇在季後賽四度交手，但四次DeMar DeRozan所屬的球隊都被詹皇橫掃出局，多年後的今天，當DeMar DeRozan被主持人問到「如果暴龍再有一次機會，能補充合適的球員，他們是否能在詹皇手中搶下晉級門票」，DeMar DeRozan直接給出篤定的回答：「說實話，不可能」DeMar DeRozan隨後更是補充：「人們都問我LeBron在他的巔峰期有多出色，我跟你說，邁阿密時期和騎士2.0時期的他太強大了。當他回歸騎士之後那幾個賽季的LeBron，他一個人就能從頭到尾控制整個比賽。」過去曾效力印第安那溜馬，也曾與詹皇碰頭過的節目主持人Jeff Teague也回憶起當時對決的感想，「我那時候在溜馬，我記得特別清楚，我們領先了30分左右，我想我終於有機會打敗這個男人一次了，結果他半場結束前鼓勵他的隊友說：『沒事，把頭都抬起來，我們能打回來』然後第三節結束，他們就只落後8分了， 在那一刻，我知道比賽已經結束了。」Jeff Teague還補充說：「我當時已經拼盡了全力，我還告訴Paul George希望他帶我們拿下這場比賽，因為我真的想贏一次LeBron。」