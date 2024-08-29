啦啦隊女神在彰化！本尊披婚紗合體「李多慧樹」　白皙長腿超吸睛

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▲李多慧化身新娘，一襲白色婚紗搭配招牌甜美笑容，露出一雙筆直白皙的大長腿，驚豔四座。（圖／味全球團提供）

▲李多慧（左二）本尊合體「李多慧樹」。（圖／味全龍球團提供）

▲李多慧造訪當地超過200年歷史的在地信仰中心「永安宮」。（圖／味全龍球團提供）

南韓啦啦隊女神李多慧昨（28）日應邀到苗木之鄉彰化永靖拍攝宣傳影片，所到之處不僅吸引民眾駐足，連當地百年大樹都被村長打趣命名為「李多慧樹」，前進成美文化園新落成的松緣婚宴會館時，李多慧化身新娘，一襲白色婚紗搭配招牌甜美笑容，露出一雙筆直白皙的大長腿，驚豔四座，讓旁人直呼：「美呆了！」李多慧昨日抵達永靖後，首站造訪永北村大發路的縣府保護樹木老茄苳，這棵大樹推測樹齡高達210年，是當地許多人成長的記憶，連頂新和德文教基金會創辦人魏應充童年也常到樹下玩。永北村長劉銘松開心的說：「台東有金城武樹，以後我們也可以有李多慧樹了！希望這裡能成為打卡新景點。」李多慧也造訪四芳社區遊賞生態池，以及當地超過200年歷史的在地信仰中心「永安宮」。最後一站她則來到近年新興的永靖知名旅遊景點「成美文化園」，園區種植黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍稀樹種與四季主題花季，搭配禪風庭園，獨特的空靈美感與仙氣，令李多慧相當驚豔。進入成美文化園日前新落成的頂級婚宴空間「THE PINE松緣會館」時，李多慧特別換裝出場，身著白色婚紗的她一走入現場，驚豔四座，她也頻用中文稱讚這個空間很漂亮。李多慧透過翻譯表示，「這次來到永靖玩得非常開心，這邊有非常多的自然景觀，也有文化面的東西，未來有機會的話，一定會再來！」