台中樂成宮攜手信眾送愛心 捐贈近3千普桌供品助弱勢

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▲台中樂成宮攜手信眾捐贈近3千普桌供品，申請愛心物資的社福團體出動貨車搬運。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.29)

▲來自信眾的愛心物資和白米堆疊如山，須要動用堆高機協助搬運。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.29)

農曆7月，各地宮廟慶贊中元舉辦普渡法會；台中市樂成宮今年普桌多達5427桌，近3000桌供品由民眾慨慷捐出，加上募集的愛心白米5萬5千斤，今日舉辦捐贈儀式，分贈社福團體及弱勢家庭。樂成宮董事長何敏誠表示，景氣不好，申請愛心物資的逾200個社福團體，由於資源有限，無法一一滿足，希望樂成宮拋磚引玉，喚起更多暖心企業響應做公益。台中樂成宮今天舉辦的中元愛心物資捐贈活動，由於裝箱物資堆疊如山，地方里鄰長和志工都出動幫忙發送，只見各申請單位開來的貨車大排長龍，等待上貨。董事長何敏誠表示，樂成宮長年奉持「媽祖慈悲博愛濟世」宗旨，將愛心物資轉為分享，發放給需要的弱勢家戶及社福團體，讓民眾深深感受到媽祖慈悲為情，及宮廟無私關懷與照顧。何敏誠表示，樂成宮中元物資捐助弱勢受到各界肯定，連高雄、屏東及台東花蓮等外縣市共逾200個團體申請。但優先照顧樂成宮東區8里，東南區30多里，以及樂成宮媽祖遶境進香的7個行政區，每個愛心物資籍價值1,500元，包括有沙拉油、白米、泡麵、罐頭、餅乾與飲料等生活物資20項食物。行有餘力再發送外縣市單位，希望拋磚引玉，喚起更多企業關心弱勢。立法院副院長江啓臣出席致意，肯定樂成宮中元捐贈愛心物資善舉，讓農曆七月更吉祥且充滿愛心，他盛讚樂成宮不只是宮廟，更將媽祖慈悲精神發揮極致，不管教育文化社福公益面面具到照顧，補足政府的缺口，政府能力有限，民力無窮，樂成宮成了見證典範。