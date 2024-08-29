田麗昔喊「中國台灣阿里山」被炎上！2年後再稱：都是一家人

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▲田麗在《腎上腺》片中演出刑偵隊主任，罕見回台灣演戲。（圖／陽科國際提供）

▲日本資深女星南果步，首度在台灣拍電影《腎上腺》。（圖／陽科國際提供）

今年57歲的金鐘獎視后田麗，事業重心轉移中國大陸多年，睽違2年，今（29）日再現身台灣電影《腎上腺》開鏡見面會。田麗曾經在抖音脫口說出：「中國台灣的阿里山！」被炎上，今日被問到有關林依晨在中國大陸節目《心動的信號第7季》表示：「我是成都人！」田麗認為：「大家都是一家人！」拒絕再討論相關議題。日本資深女星南果步、田麗、李㼈、郭鑫、夢多等人，今日出席電影《腎上腺》開鏡見面會。許久未在台灣演戲的田麗，這次在《腎上腺》片中演出刑偵隊主任，透露當初導演特別跑到中國大陸找她拍戲：「他說這部戲不好找我這個年紀的演員，（這個年紀聽起來不會失禮嗎？）我從來不裝嫩不裝小，我都快60歲了。」田麗當年在抖音上以數來寶的方式介紹自己：「我是中國的，中國台灣的，台灣阿里山的，阿里山鄒族。」此段影片在網路上曝光後，迅速成為兩岸網友熱議話題，迎合了中共政權、卻惹火台灣民眾；田麗則是認為，玩抖音是個人自由：「抖音是大家都愛玩的空間，不是拿來亂當新聞做，浪費大家資源。」「零負評女神」林依晨近日錄製中國大陸節目《心動的信號第7季》，突然冒出一句：「我是成都人。」引爆兩岸政治敏感議題；田麗被問到時事話題，則直言：「這個話題有點太過了，不用再去討論，大家都是一家人！」她認為不用特別強調自己是哪裡人，世界和平、平安快樂最重要：「我不是人，可以了吧！我是外星人。」