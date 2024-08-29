珊珊颱風太猛！長榮航空飛福岡　盤旋40分鐘無法降落原機折返桃機

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珊珊颱風直撲日本，多架航空公司已陸續取消班機，長榮航空一班從桃園往日本福岡的班機，今（29）日於進場時，因天候不佳經多次盤旋嘗試降落未果，機長基於安全理由決定返航，並宣布今日往返台灣與福岡之航班亦將全數取消。另華航從桃園往返熊本、福岡、高松航班取消，虎航從桃園-佐賀來回航班取消。星宇航空取消台北往返熊本JX846/JX847航班。據了解，該班機在福岡機場上空盤旋40分鐘，嘗試降落2次未果後，最終決定折返桃園國際機場，機上乘客也嚇壞。長榮航空表示，受珊珊颱風影響，今日BR106桃園-福岡航班於進場時，因天候不佳經多次盤旋嘗試降落未果，機長基於安全理由決定返航，今日往返台灣與福岡之航班亦將全數取消。長榮航空也宣布，明日2班桃園-福岡之航班均會放大機型疏運旅客，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用官網查詢。