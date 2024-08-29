文化幣「國片馬拉松」回饋倒數17天　進戲院看電影5次可獲1000點

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文化部7月初推出文化幣「國片馬拉松」點數回饋，鼓勵16歲至22歲青年進戲院看國片，最高累積5次可獲得1000點，今（29）日迎來活動最後倒數17天，部長李遠也說「自己的電影自己看，自己的文化自己創造」，期待台灣21世紀的新文化運動，就從電影開始。文化部表示，113年度文化幣1月20日發放至今領取率逾80%，共有121萬人使用金額超過11億元，而且「國片馬拉松」點數回饋7月5日推出以來，也已吸引超過7.3萬人次使用2366萬元進戲院看國片，而從數據觀察，2.3萬人觀看2次獲得100點、超過3200人觀看3次以上獲得200點，更有129名國片死忠粉絲觀看超過5次累計獲得1000點，特別的是，還有1.1萬人觀看1次國片，可以趕快趁著最後幾天再看1部國片，就能馬上賺回100點。另外，曾說「每部都要去看」的文化部長李遠也兌現承諾，即使白天公務繁忙，幾乎每週都有1天晚上現身戲院，藉由實際行動力挺所有的國片，還有特別出席即將在8月30日上檔、暑假檔期壓軸的電影《愛情城事》，讓他形容《愛情城事》像是暑假結束之前達最後一道煙火，能把黑暗的夜空綻放成為亮麗、燦爛的星空。李遠提到，電影《愛情城事》除了演員陣容超級強大，並且聚集多名來自台灣、香港、馬來西亞、不丹、法國等的年輕導演，各自創造10段不同的情感故事，不從傳統商業思考，而是企圖創造另外一種全新的電影創作模式，讓他想起1980年代初期中央電影公司啟用4名年輕新秀導演楊德昌、柯一正、張毅、陶德辰拍攝的電影《光陰的故事》，當時被許多人譏笑學生實驗電影，結果獲得不錯的票房，自此開啟1980年代台灣新電影浪潮，延續直到1990年代。「這樣一部充滿實驗、原創性的由10段故事組成的台灣電影，能夠得到多少觀眾支持呢？」李遠表示，《愛情城事》就是一部充滿勇氣、實驗、原創、誠意，並且展現影視產業團結的台灣電影，作為暑假最後一檔國片，他也充滿好奇地期待，《愛情城事》會像40年前《光陰的故事》那麼幸運，成為台灣進入一個跨國際新時代的指標電影。文化部表示，除了《愛情城事》即將上映，其他包含《夏日的檸檬草》、《鬼才之道》、《角頭：大橋頭》等多部國片也正上映或將於9月初上映，鼓勵不管是明日即將迎來開學的16歲至18歲高中生，或還有最後暑假時光的19歲至22歲大學生，都可利用「國片馬拉松」最後倒數17天，幫助自己存下年底之前的1000點文化幣零用金，也在之後繁忙的學校生活還能享有買書、看電影、看表演的文化生活小確幸。