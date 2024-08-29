開學鬼門關！新北「19所額滿小學」關滿小鬼　周邊房市三大現象

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▲陳傑鳴指出，高房價逼迫額滿學校向外擴散，但房價依舊高昂，現代孟母實在難為。（圖／全向科技房產中心提供）

開學季9月即將到來，鬼月也即將結束，「小鬼們」即將關入小學裡面了！根據新北市教育局資料，113學年「額滿小學」共19所。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，近年房價暴漲，觀察113學年「額滿小學」名單可發現三大現象，一、人口往新北第一環外擴散，二、學區房價帶動效果強勢，三、傳統明星學校光環消失中。113學年新北額滿小學大多落在人口快速成長區塊，如林口，已連續10年每年增加3000~4000人，林口新市鎮中就有4所額滿小學，其它，北大特區、樹林各有3所，淡海新市鎮、新莊、汐止各有2所。顯示高漲的房價迫使人口遷移，「新興重劃區」就學需求高漲，迅速成為額滿學校。據實價登錄，新北113學年度19所額滿學校，近一年周邊房價全面上漲，年漲幅3.7~18.1%不等，其中，漲勢最兇的就是三峽北大國小18.1%，19所中有7所年漲幅逾1成。高房價迫使購屋族移居到新型重劃區，搶手的學區房價卻又出現另一波漲幅，只能令人感嘆，培養子女實在不易。受到少子化衝擊影響，根據新北教育局資料顯示，113學年度的新北國小，大多以「減班」居多，尤其大校減更多，如光華國小減6班、榮富國小減5班、新莊國小減3班，顯見少子化對於小學招生產生相當大的衝擊，估計未來傳統明星學校可能不再需要搶破頭。最後，陳傑鳴感嘆，現階段除了淡水仍在2字頭徘徊，其它區域房價都見4字頭，板橋更是已坐5望6，現代孟母如果想挑選好的學區，荷包也得夠厚，著實不易啊！