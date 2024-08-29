中秋節懶人烤肉！⾃動串烤20元　姓名中1字「中秋人團圓」送鮮蝦

中秋節（9月17日）就是全民大會烤！不過今年中秋沒有連假，如果無法返鄉烤肉別難過，新北市出現首間自動串烤機，將食材放上去就自行轉動燒烤，大約3至5分鐘就熟了能開吃，一邊聊天也不用擔心烤焦，或是避免當工具人幫全桌烤肉沒得吃。此外，活動期間姓名對中「中、秋、人、團、圓」任一字，再送鮮蝦兩串。
中秋節烤肉不用滿身大汗，業者搶攻中秋烤肉商機，位在新北的「思犇串烤」推出懶人串烤，每桌都有特別訂製的自動串烤機，食材在上方轉動就能均勻受熱。食材方面包括每串20元的四季豆，到限量每串200元的日本A5和牛，滿足不同族群的需求，看著食材在自動串烤機上轉動，相當療癒。
「思犇串烤」全店共兩層樓、約90個座位，並設有VIP包廂，可提供20人歡唱，為了迎接中秋「全民大會烤」，思犇串烤自9月1日至17日限時優惠，只要身分證姓名對中「中、秋、人、團、圓」任一字，且同桌消費滿500元，就送鮮蝦兩串（價值80元）。
此外，訂位21:00後用餐，滿800元送100元折價券，但限下次使用。周日至周四晚間9時後用餐消費另有優惠，加碼台啤買2送1、相當於6.7折；消費滿2000元可參加「單手抓酒瓶」，抓幾支就送幾支。
位在台北市中正區的大正町條通商圈也舉辦「微醺派對」，即日起至9月2日開放線上報名，每人費用399元，主辦單位將邀請帥氣男聲志遠、暖男歌手熊狗、清新女聲阿妮等優秀表演者輪番登場，報名成功可獲得大人味微醺派對套餐入場門票手環及抽獎券。
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「思犇串烤」全店共兩層樓、約90個座位，並設有VIP包廂，可提供20人歡唱，為了迎接中秋「全民大會烤」，思犇串烤自9月1日至17日限時優惠，只要身分證姓名對中「中、秋、人、團、圓」任一字，且同桌消費滿500元，就送鮮蝦兩串（價值80元）。
此外，訂位21:00後用餐，滿800元送100元折價券，但限下次使用。周日至周四晚間9時後用餐消費另有優惠，加碼台啤買2送1、相當於6.7折；消費滿2000元可參加「單手抓酒瓶」，抓幾支就送幾支。
位在台北市中正區的大正町條通商圈也舉辦「微醺派對」，即日起至9月2日開放線上報名，每人費用399元，主辦單位將邀請帥氣男聲志遠、暖男歌手熊狗、清新女聲阿妮等優秀表演者輪番登場，報名成功可獲得大人味微醺派對套餐入場門票手環及抽獎券。
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