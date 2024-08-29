青少年不戴保險套比例大量增加！WHO：令人沮喪

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世界衛生組織（WHO）今（29日）發布一項青少年兒童健康安全調查報告，指出歐洲青少年使用保險套的比例大幅下降，對於這樣的現象感到沮喪，已有約四成的青少年從事性行為時不戴保險套，恐讓年輕人面臨性病傳染與意外懷孕的巨大風險。根據美聯社報導，WHO這份報告是自2014年至2022年針對歐洲區域（包括中亞）中的42個國家，超過24萬名15歲青少年進行調查。WHO歐洲區域辦事處主任漢斯·克魯格（Hans Kluge）坦言，各國和地區的結果差異很大，但自2014年以來觀察到的最重要趨勢是，在一些國家和地區，15 歲青少年中保險套的使用量有所下降，這令人感到沮喪，卻也不太意外。調查報告中顯示，男生在性行為時使用保險套的比例從2014年的70%降至61%；女生的比例也從63%降至57%。報告還顯示，來自低收入家庭的青少年更有可能不使用保險套或避孕藥，比例高達三分之一，而來自較富裕家庭未做安全措施比例為四分之一。報告發現，阿爾巴尼亞女孩使用保險套的比例最低（24%），塞爾維亞最高（81%）。對男孩來說，使用率最低的是瑞典（43%），而使用率最高的是瑞士（77%）。WHO在聲明質疑，各年齡層全面性教育在許多國家仍然被忽視，性教育在近年來受到越來越多攻擊，被扭曲是在鼓勵性行為。