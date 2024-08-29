文青烘焙坊「小山之丘」 開學慶麵包3個百元為學子加油

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▲象徵台灣精神的「台灣蔥蔥蔥」(青蔥扁可頌)，是小山之島的三寶之一，香酥好吃。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.29)

▲「小山之丘」烘焙坊的三寶中，布丁磚和藍莓貝果人氣超夯，去晚了會買不到心塞。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.29)

▲成立一週年的小山之丘，走的是文青風，白色系裝潢讓店內明亮又浪漫。（圖／業者提供）

各級學校將陸續開學，為莘莘學子加油打氣，加上「小山之丘」歡慶開幕一週年，全台四家門市，同步推出「開學慶」好康活動，30日起至9月30日整整一個月，店內原價50元以下麵包糕點，特惠3個100元，精打細算的婆婆媽媽，手刀要快！小山之丘董事長鄭淵斌，12歲國小畢業便離鄉背井，從雲林遠赴屏東學做麵包，希望習得一技之長，協助改善家裡經濟！由於早入社會，了解出外人的不易，更懂得撐起一個家庭的辛苦，希望藉由這次活動，幫媽媽節省開銷，也為即將開學學子打氣，一舉兩得！時光匆匆，今年適逢鄭淵斌入行50週年，也是「小山之丘」創立滿週年，可謂雙喜臨門。鄭淵斌表示，「小山之丘」主打文青風，整體裝潢風格帶著小清新，希望營造好鄰居角色，所以販賣麵包、糕點也以民眾日常喜愛為主，譬如：布丁磚、藍莓貝果、波蘿麵包等；另有一小部分是年輕人會喜愛的創新、精緻品項，譬如帶有象徵台灣精神的「台灣蔥蔥蔥」(青蔥扁可頌)，品項超過50種，絕對能滿足每一張挑剔的嘴。時常光顧「小山之丘」的消費者，大多知道「小山之丘」有三寶，包括布丁 ，外殼由波蘿皮製成，內餡是獨家調煮的布丁餡，香濃不甜膩。藍莓貝果改良版，保留正統貝果約30%嚼勁，烘烤出爐後再抹上奶油及藍莓果醬，口感濕潤飽滿。第三則是外型及食材均充滿台味的「台灣蔥蔥蔥」。「小山之丘」的三寶人氣超夯，往往一出爐就被搶購一空，如今配合「開學慶」，三樣僅售100元，鄭淵斌笑說，每天限量，售完為止，真的要手刀快搶了。成立滿周年的小山之丘目前有「中央公園」、「興大」、「豐原」及台北「許昌」等四家店，將同步自8月30日起至9月30日展開「開學慶」優惠活動，50元以下任選3個100元。另有伴手禮香草小山丘及草莓小山丘定價135元，特價100元的破盤優惠。