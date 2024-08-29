中秋到胡同吃燒肉！「雙人月見套餐」打95折　10大人氣菜色曝光

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▲「胡同月見賞牛雙人套餐」精選十三道肉品，包括澳洲和牛牛舌、月見牛壽喜燒和胡同招牌清燉牛肉湯等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「DNA牛舌」採用極其稀少、一頭牛僅一條的牛舌芯，以蛇腹切法處理。（圖／記者葉盛耀攝）

▲義饗食堂於中秋節以及雙十期間推出「窯烤牛小排海陸盛宴」，主打豐盛海陸雙享大餐，圖為「窯烤牛小排」。（圖／捷絲旅提供）

中秋將到來，胡同燒肉推出限定「胡同月見賞牛雙人套餐」與「胡同月見品豬雙人套餐」，匯聚精選食材，呈現豐富秋季饗宴。套餐原價4,098，中秋優惠價3,888，並公布10大人氣菜色，冠亞軍都是牛舌部位，分別為「和牛牛舌」與「DNA牛舌」。日式精緻燒肉品牌「胡同燒肉」以職人精神與極致服務聞名，專業陪烤員憑藉細膩觀察力，依顧客的口味偏好現場調味，為確保食材入口的風味，還強調烤網使用過便即刻更換，讓食客持續沉浸於味覺盛宴。為讓饕客在佳節之際盡享頂級美饌，胡同燒肉推出中秋限定「胡同月見賞牛雙人套餐」與「胡同月見品豬雙人套餐」，匯聚多種精選食材，精選十三道肉品，包括澳洲和牛牛舌、月見牛壽喜燒和胡同招牌清燉牛肉湯等，其中中秋肉品「月見牛壽喜燒」選用日本A5和牛紐約客薄片，淋上胡同特製烤肉醬，經炙烤後肉質滑嫩，沾上生食等級雞蛋，濃郁香氣綿延。套餐原價4,098，中秋優惠價3,888，約95折優惠。「胡同月見品豬雙人套餐」則專為不食牛肉的饕客量身打造，包含十四道經典豬肉料理。此套餐也推出一道獨家全新中秋肉品「月見豬壽喜燒」，選用伊比利梅花豬，炙烤後細嫩多汁，同樣可搭配濃郁生蛋黃。此套餐同樣優惠價為3,888元。兩套餐隨餐還附贈無酒精「香啤柚子氣泡飲」，是將啤酒花的芳香與柚子的清新完美結合，清爽的口感與細膩的氣泡相輔相成，成為燒肉饗宴的最佳搭配。胡同燒肉將於9月5日至9月22日期特別推出「柚見 古月仔」回娘家活動，為中秋佳節增添歡慶氣氛。活動期間，到胡同燒肉任一門市用餐，出示過去在胡同燒肉用餐照片，即免費獲得「老欉文旦」乙顆，全台限量2,000顆。胡同此次還公布十大人氣明星菜色，第一名為「和牛牛舌」，精選舌中後段的部位，以片狀呈現，稍加炙烤即釋放獨特風味。第二名為「DNA牛舌」，採用極其稀少，一頭牛僅一條的牛舌芯，以蛇腹切法展現DNA般的基因紋理，經過炙烤後，口感軟嫩又帶點Q彈。另外第三名為霜降松阪豬，取自豬頰與下巴相接的稀有部位，被譽為「黃金六兩肉」，其油脂豐厚而不膩，細緻的油花和入口即化的柔嫩口感令人驚艷。至於第四到第十名則分別為「和牛內橫膈膜」、「A5紐約客壽喜燒」、「蟹膏生干貝」、「厚切鮭魚」、「去骨雞腿肉」、「伊比利豬肋條」、「墨魚香腸」。晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅臺大尊賢館二樓的校園人氣餐廳「Just Italian義饗食堂」，也因應中秋節檔期，選在9月1日起至10月31日推出「窯烤牛小排海陸盛宴」雙人分享套餐，兩人成行每人879元起，即可大啖「8盎司窯烤頂級無骨牛小排」以及「溫泉蛋干貝鮮蝦義大利麵」，搭配主廚特製「酥炸雞米花」以及「蔬食沙拉吧」，打造豐盛精彩的秋日饗宴。中秋與雙十節期間點購此套餐，加碼再贈精選啤酒。