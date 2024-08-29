爆台灣網紅赴中國「拍片大外宣」！波特王反丟業配：只能苦笑了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波特王近期因涉入敏感議題，反而丟了業配。（圖／翻攝Threads波特王）

百萬YouTuber「波特王」曾在6月爆料，中國政府砸錢找好幾組台灣網紅赴中國拍攝旅行影片推廣，而近期又出現新一波網紅飛往新疆旅遊拍片。對此，「吹哨人」波特王也反遭一部分網友質疑炒話題，今（29）日他則曬出自己丟業配的信件，無奈表示「看了真的是只能苦笑」。波特王29日在Threads上發文，對於揭發「網紅赴中拍片大外宣」，卻被網友們批評炒話題，無奈表示「看了真的是只能苦笑」，隨後曬出自己近期遭廠商取消合作的信件，內容更明確寫道「我司評估因創作者近日有敏感性話題的考量，目前合作會暫緩」。波特王隨後表示，「我常說歡迎一起加入反共陣營，要是真覺得做這能賺錢，那你快來啊！相機拿起來拍啊？你來把我的路走完讓我沒路可走啊！結果也沒人要來」，因為認為那些謾罵他的人，也很清楚這不是一件輕鬆的事。波特王繼續吐苦水：「要是這（反共題材）是主流，早就一堆網紅跟著做了」，並表示自己當年我拍撩妹系列爆紅，也是一堆網紅跟著做，「大家都不傻，市場敏銳度都很高，競爭這麼激烈的情況下，做什麼能有機會變現，清楚得很」。