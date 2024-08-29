遊日注意！日本吉野家限量開賣「鴕鳥丼」　媒體試吃揭超真實心得

台灣人熱愛到日本旅遊，除了享受當地文化風情之外，如今又多了一項全新理由，那就是搶吃日本吉野家限量提供的「鴕鳥丼」！日本吉野家表示，鴕鳥肉營養又美味，且飼養成本較低，對環境負荷較少，可望成為全球糧食短缺的解決方案。有日本媒體搶先嘗鮮後，也分享超真實試吃心得。
根據《共同社》報導，日本吉野家28日起開始提供「鴕鳥丼」，要價1683日圓，初期僅在全國400家門市提供6萬份，並非所有門市都有銷售「鴕鳥丼」，日本吉野家也貼心提供有販售「鴕鳥丼」的門市地圖，以防消費者撲空。
日本吉野家將鴕鳥肉定位為牛、豬、雞肉後的「第四種肉」，聲稱鴕鳥肉美味又營養，且對環境負荷較低。吉野家進軍鴕鳥並非一時興起，早在2017年就開始飼養鴕鳥，研究料理方式，同時還將開展售鴕鳥油製成的美容油，藉機進軍美容業務，將鴕鳥視為重要支柱。吉野家社長河村泰貴表示，吉野家的業務過往常常被牛肉行情所左右，為了促進業務發展，在守住牛丼招牌的同時，也須設法分散風險。
根據日媒《SoraNews24》報導，他們旗下記者在上市首日就立即衝到吉野家門市店嚐鮮。報導指出，由於是第一次吃鴕鳥丼，單就外型來看，預期會出現類似烤牛肉的味道，但結果並非如此。報導用「素食熱狗」來比喻鴕鳥肉的口感，認為吉野家試圖讓鴕鳥肉「模仿」其他熱門肉類，成為某種替代品。
報導稱讚鴕鳥肉肥瘦適度，吃起來不會油膩也不柴，很適合在炎炎夏日來上一碗。而吉野家為鴕鳥丼提供的生菜與調味料也恰到好處，口感十分豐富清爽。但最終報導結論，鴕鳥丼無法達到吉野家招牌牛丼的美味程度，「我不確定我是否會經常吃它」。
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日本吉野家將鴕鳥肉定位為牛、豬、雞肉後的「第四種肉」，聲稱鴕鳥肉美味又營養，且對環境負荷較低。吉野家進軍鴕鳥並非一時興起，早在2017年就開始飼養鴕鳥，研究料理方式，同時還將開展售鴕鳥油製成的美容油，藉機進軍美容業務，將鴕鳥視為重要支柱。吉野家社長河村泰貴表示，吉野家的業務過往常常被牛肉行情所左右，為了促進業務發展，在守住牛丼招牌的同時，也須設法分散風險。
根據日媒《SoraNews24》報導，他們旗下記者在上市首日就立即衝到吉野家門市店嚐鮮。報導指出，由於是第一次吃鴕鳥丼，單就外型來看，預期會出現類似烤牛肉的味道，但結果並非如此。報導用「素食熱狗」來比喻鴕鳥肉的口感，認為吉野家試圖讓鴕鳥肉「模仿」其他熱門肉類，成為某種替代品。
報導稱讚鴕鳥肉肥瘦適度，吃起來不會油膩也不柴，很適合在炎炎夏日來上一碗。而吉野家為鴕鳥丼提供的生菜與調味料也恰到好處，口感十分豐富清爽。但最終報導結論，鴕鳥丼無法達到吉野家招牌牛丼的美味程度，「我不確定我是否會經常吃它」。