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周杰倫演唱會門票被拿來當「抽獎贈品」　怒告中國網易二審又輸了

記者李欣容／台北報導

▲周杰倫因為不滿中國網易將其演唱會門票及專輯拿來當抽獎贈品提告，但二審仍敗訴。（圖／翻攝自周杰倫臉書）
▲周杰倫因為不滿中國網易將其演唱會門票及專輯拿來當抽獎贈品提告，但二審仍敗訴。（圖／翻攝自周杰倫臉書）
中國網易遊戲《天下3》2022年時，在抽獎活動上贈送周杰倫的專輯和演唱會門票，卻未經授權，周杰倫以及其公司杰威爾提告，要求對方賠償205萬人民幣（約台幣905萬），但二審法院仍維持原判，杰威爾敗訴。

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周杰倫告中國網易　二審敗訴原因曝光

周杰倫因不滿中國網易遊戲《天下3》在未經過授權之下，舉辦抽獎活動贈送他的專輯和演唱會門票，憤而提告，向對方索賠205萬人民幣，一審敗訴，杰威爾又再提出，抽獎活動是沒有經過授權的商業行為，公司必須採取法律途徑，維護藝人的權益，結果二審結果公布，法院仍維持原判。

根據當地媒體報導，法院認定周杰倫的新專輯本身就是熱搜話題，相關詞條和海報都相當普及，也因此遊戲公司自費將其商品作為抽獎報酬，回饋玩家，並無盈利性質，更沒有違反商業道德。

▲中國網易遊戲《天下3》拿周杰倫的專輯和演唱會門票抽獎。（圖／翻攝自微博）
▲中國網易遊戲《天下3》拿周杰倫的專輯和演唱會門票抽獎。（圖／翻攝自微博）
被「周杰倫大巨蛋文宣海報」嚇到　Darren：時間地點都出來

不只是和遊戲公司鬧上法院，周杰倫多次傳出將站上大巨蛋開唱，之前同公司藝人兼好友Darren（邱凱偉）出席戲劇記者會時也被問及此事，當時他低調回應，「目前都還不清楚。」也進一步表示，「要等公司那邊公布，公司對這件事情很嚴謹。」即便如此，Darren仍被身邊許多好友「求票」，甚至還有人傳假的文宣給他，讓他傻眼，「要相信官方的通知，不要相信黃牛！」

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