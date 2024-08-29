周杰倫演唱會門票被拿來當「抽獎贈品」　怒告中國網易二審又輸了

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▲中國網易遊戲《天下3》拿周杰倫的專輯和演唱會門票抽獎。（圖／翻攝自微博）

中國網易遊戲《天下3》2022年時，在抽獎活動上贈送周杰倫的專輯和演唱會門票，卻未經授權，周杰倫以及其公司杰威爾提告，要求對方賠償205萬人民幣（約台幣905萬），但二審法院仍維持原判，杰威爾敗訴。周杰倫因不滿中國網易遊戲《天下3》在未經過授權之下，舉辦抽獎活動贈送他的專輯和演唱會門票，憤而提告，向對方索賠205萬人民幣，一審敗訴，杰威爾又再提出，抽獎活動是沒有經過授權的商業行為，公司必須採取法律途徑，維護藝人的權益，結果二審結果公布，法院仍維持原判。根據當地媒體報導，法院認定周杰倫的新專輯本身就是熱搜話題，相關詞條和海報都相當普及，也因此遊戲公司自費將其商品作為抽獎報酬，回饋玩家，並無盈利性質，更沒有違反商業道德。不只是和遊戲公司鬧上法院，周杰倫多次傳出將站上大巨蛋開唱，之前同公司藝人兼好友Darren（邱凱偉）出席戲劇記者會時也被問及此事，當時他低調回應，「目前都還不清楚。」也進一步表示，「要等公司那邊公布，公司對這件事情很嚴謹。」即便如此，Darren仍被身邊許多好友「求票」，甚至還有人傳假的文宣給他，讓他傻眼，「要相信官方的通知，不要相信黃牛！」