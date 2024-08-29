美國網球公開賽／喬科維奇狂奪網球大滿貫賽90勝紀錄　史上第一人

塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）今（29）日在2024年美國網球公開賽男單次輪，以6：4、6：4、2：0領先時，因塞爾維亞好手Laslo Djere因傷退賽，拿下32強門票。Novak Djokovic贏球後，拿到美網第90場勝利，四大滿貫皆集滿90勝，成為史上第一人。喬科維奇巴黎奧運奪金後重返賽場，將在紐約尋求衛冕以及生涯第25座大滿貫冠軍。
喬科維奇集滿90勝 四大公開賽史上第一人
Novak Djokovic今天在比賽中一度因為不舒服，還請物理治療師進場按摩腹部，身體似乎出現狀況。但因為紐約大雨，亞瑟艾許中央球場關閉屋頂，場內濕度極高，雖然Novak Djokovic首盤輕鬆過關，但也耗費不少元神。
Novak Djokovic次盤陷入危機，一度以1：3落後，不過第8局靠著對手正拍失誤回破，接著連破帶保取得5：4領先，此時對手請求醫療暫停，短暫治療後回到場上又被破發，讓Novak Djokovic取得聽牌優勢。
然而Laslo Djere受到傷勢影響，發揮明顯受到限制，第三盤連掉2局後就決定退賽，也讓Novak Djokovic收下美網第90場勝利，四大滿貫皆集滿90勝，成為史上第一人
Novak Djokovic巴黎奧運奪金後重返賽場，將在紐約尋求衛冕以及生涯第25座大滿貫冠軍，他在16強賽將預定出戰澳洲25歲好手Alexei Popyrin。
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Novak Djokovic今天在比賽中一度因為不舒服，還請物理治療師進場按摩腹部，身體似乎出現狀況。但因為紐約大雨，亞瑟艾許中央球場關閉屋頂，場內濕度極高，雖然Novak Djokovic首盤輕鬆過關，但也耗費不少元神。
Novak Djokovic次盤陷入危機，一度以1：3落後，不過第8局靠著對手正拍失誤回破，接著連破帶保取得5：4領先，此時對手請求醫療暫停，短暫治療後回到場上又被破發，讓Novak Djokovic取得聽牌優勢。
然而Laslo Djere受到傷勢影響，發揮明顯受到限制，第三盤連掉2局後就決定退賽，也讓Novak Djokovic收下美網第90場勝利，四大滿貫皆集滿90勝，成為史上第一人
Novak Djokovic巴黎奧運奪金後重返賽場，將在紐約尋求衛冕以及生涯第25座大滿貫冠軍，他在16強賽將預定出戰澳洲25歲好手Alexei Popyrin。