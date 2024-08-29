AI、新科技燙手　主計總處：科技製造業5月較2月多出破千職缺

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▲5月底工業及服務業職缺數24.1萬個，職缺率2.79%，兩者分別較上期調查下滑2100個、0.02個百分點。(圖／取自主計總處報告)

主計總處今（29）日公布5月「事業人力僱用狀況調查」，電子零組件製造業及電腦、電子產品及光學製品製造業受惠於新興科技應用持續擴展，5月較上期（2024年2月）調查均開出破千個職缺，顯示仍有相當大的人力需求。職缺是指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補之職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會，並不完全等同於人力缺口。主計總處說明，全球新興科技應用持續擴展，帶動相關科技供應鏈人力需求，但部分服務業礙於年節旺季及人員陸續補正等因素，5月底工業及服務業職缺數24.1萬個，職缺率2.79%，兩者分別較上期調查下滑2100個、0.02個百分點。就行業別職缺數觀察，製造業5月開出近8.5萬個職缺，較上期增加967個。其中，電子零組件製造業職缺增加1107個、電腦、電子產品及光學製品製造業增加1009個，均顯示科技業人力需求未消減。然而，製造業職缺需求仍在，但內需產業職缺則多數呈現下滑。服務業較上期減少近3000個職缺。其中，住宿及餐飲業減少1782個職缺、餐飲業減少2178個職缺；金融及保險業也較上期減少1429個職缺。值得一提，5月支援型服務業較2月增加近1700個職缺，是少數大幅開職缺的服務業。對此，主計總處說明，餐飲業減少主因是2月調查屬於農曆新年旺季，所以是受到季節及高比較基期影響；金融業職缺減少是因企業人員陸續補齊；支援型服務業則是受到勞動市場轉職潮影響，導致派遣人力需求增加。