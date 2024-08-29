外交部捐贈故宮12件文物　駐德大使館第100號收藏見證文化外交史

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外交部長林佳龍今（29）日代表捐贈4件銅器、5件瓷器、3幅台灣近代水墨畫給予國立故宮博物院，院長蕭宗煌代表受贈並且回贈感謝狀，而在12件文物當中，〈明嘉靖 青花嬰戲圖碗〉的碗底貼著一張德文標籤「Chinesische BotschaftBerlin, Nr. 100. 1. Aug. 1947」，譯為「中華民國駐柏林大使館，100號」、「1947年8月1日」，屬於中華民國駐德意志國柏林大使館的第100號收藏，見證中華民國、德國建交的那段歷史。國立故宮博物院今日舉行「外交部文物捐贈儀式」，林佳龍部長代表捐贈故宮12件文物，包含4件銅器、5件瓷器、3幅台灣近代水墨畫，蕭宗煌代表受贈並且回贈感謝狀，故宮副院長黃永泰、余佩瑾、主任秘書徐孝德、外交部秘書處長洪振榮等人蒞臨觀禮。蕭宗煌表示，這批珍貴的國家文化資產，不僅豐富故宮典藏的多樣，透過博物館專業的保存、研究、展示與推廣，能讓民眾透過文物認識台灣外交發展的時代意涵，落實行政院卓榮泰院長對於「全民的故宮」的期望。蕭宗煌指出，明年適逢100週年院慶，除了要以精彩的展覽活動，歡迎世界各地遠道而來的國際旅客，並且首次前往捷克布拉格國家博物館展出《故宮文物百選及其故事》特展，以及法國巴黎凱布朗利博物館《龍展特展，都讓故宮文物的雋永風華登上國際舞台，成為外交部翅膀的一片羽毛，助力我國文化外交翱翔遠方。林佳龍部長表示，為了拓展台灣的國際舞台、展現我國軟實力，外交部推動文化外交不遺餘力，其中今年4月捷克政府通過《國家文物保護法》修正案，完成司法免扣押保障條款，確保故宮文物國外展出、展覽、展後歸運安全無虞，也為台灣、捷克友好關係、我國文化外交再添里程碑。此外，為了豐富故宮近代典藏，妥善維護珍貴文物，外交部除了本次捐贈的12件文物，後續同意捐贈故宮爭取入藏的5幅畫作、4幅書法，透過整合跨部會資源推動「總合外交」政策，共同形塑「部部都是外交部，人人都是外交官」的形象。故宮說明，外交部捐贈故宮的文物當中，器物類銅器、瓷器是自1979年起寄存故宮，後來2023年外交部致函表示，希望致贈3幅台灣近代水墨畫，不過後來雙方達成共識，改成3幅水墨畫、早年寄存故宮的一批器物一起捐贈故宮，另一方面，故宮依照《國立故宮博物院藏品徵集作業要點》，邀集院內外專家進行審查，經過預審、初審、複審3級審查通過，以最高級別「國贈」正式入藏故宮。故宮提到，外交部贈予故宮的12件文物，分別包括〈商早期 獸面紋爵〉、〈商晚期 獸面紋尊〉、〈西周中期 回首夔紋簋〉、〈漢 銅鎏金銀洗〉，以及〈五代 白瓷浮雕蓮瓣式注壺〉、〈元龍泉窯 青瓷注壺〉、〈明萬曆 青花群仙圖長頸瓶〉、〈明萬曆 青花釉裏紅嬰戲圖碗〉、〈明嘉靖 青花嬰戲圖碗〉，還有民國黃君璧〈臺員明秀〉、〈綠野山雲〉，以及黃君璧、傅狷夫、江兆申、歐豪年、張大千聯合繪製〈河岳日星圖〉，也在捐贈儀式現場精選展出〈民國 黃君璧 綠野山雲〉、〈商早期獸面紋爵〉、〈明嘉靖 青花嬰戲圖碗〉3件捐贈文物。故宮提到，〈民國 黃君璧 綠野山雲〉是近代水墨畫大師黃君璧，繪於1986年春天的晚年小品，當時畫家高齡88歲，展現老而彌堅的風格，畫中前景層巒疊翠，而與掩映於煙嵐雲影的遠山，圈圍出青山環抱的河谷綠野，空間層次鮮明豐富，表現春雨後水氣氤氳，生氣盎然的宜人景致。故宮表示，〈商早期 獸面紋爵〉，「爵」是最早出現的青銅酒器類型，青銅爵形制為短窄流口、尖尾、扁圓柱帽，器腹上段內收，而與器腹下段形成折稜，器壁較直、平底，也以凸起的線條勾勒獸面紋，獸眼隱藏於紋飾當中較不突出，整體呈現商早期風格，目前這類型的青銅爵，不論出土品或傳世器數量皆不多，正是青銅爵發展過程的關鍵作品。故宮說明，〈明嘉靖 青花嬰戲圖碗〉口徑39.8公分，高17.6公分，尺寸相當「霸氣」，也是故宮嬰戲圖碗系列最大的一件，碗的外壁描繪孩童騎竹馬、奏樂玩偶戲、玩紙牌、撲蝶等遊戲，碗心繪有兩子對弈，有趣的是，碗底貼著一張德文標籤「Chinesische BotschaftBerlin, Nr. 100. 1. Aug. 1947」，譯為「中華民國駐柏林大使館，100 號」、「1947年8月1日」，形式來看分別展現打字與用印的不同，推測嬰戲圖碗應在1935年至1941年間，屬於中華民國駐德意志國柏林大使館的第100號收藏，直到大使館1941年7月10日撤館後才用印蓋上「1947年 8 月 1 日」的紀錄，見證中華民國、德國建交的那段歷史。