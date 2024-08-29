台中市商業會改選傳賄選 理事長籲：乾淨選舉

我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市商業會將於9月4日召開「第30屆第1次會員代表大會」，改選第30屆理監事及理事長。現任第29屆理事長謝豐享今日現身指稱，近日陸續接獲會員代表反映，已有買票賄選傳聞。商業會呼籲，參選的二組人馬不要有違法行為，盼留給市商會乾淨選風。且選舉當天，將嚴格執行選舉人不得攜帶手機，以及其他攝影器材進入投票所，也不得有亮票行為。謝豐享表示，此次有二組人馬競爭，由於「賄影賄聲」，有會員代表反映出現買票賄選傳聞，商業會希望任何一方，皆要避免有造謠生事，互相汙衊亂罵的觸法行為，維護臺中市商業會原有的和諧。也敦請市府關注此事，以公正立場督導，共同促進台中市商業發展。謝豐享強調，臺中市商業會對於這次選舉，會採取公平、公正、公開為原則，日前已完成理監事參選登記，依規定辦法及審查資格後，將候選人編號於本會網站公告，依商業團體法、人民團體選罷法之規範，中央選舉委員會投票應行注意事項來辦理此次改選，採電腦選票並提前寄出注意事項，選舉當天嚴格執行選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，不得將圈選內容出示他人等，期使改選順利圓滿。