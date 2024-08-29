方濟各欲當「首位訪中教宗」　天主教媒體：梵蒂岡恐與台灣斷交

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）過去多次積極推動梵中對話，試圖與北京提升關係，近日有天主教外媒報導稱，方濟各「願不惜代價」渴望成為首位訪問中國的教宗，而此舉也被廣泛認為可能使梵蒂岡選擇與台灣斷絕外交關係、改與中國建交。《天主教國民周刊》（National Catholic Register）27日以「方濟各的中國夢有何代價？」為題報導，指出方濟各非常希望成為首位訪問中國的教宗，願不惜代價推動梵中對話。報導中引述中國外交部新聞稿，稱中國政府歐亞事務特別代表李輝在本月14日與方濟各的烏克蘭特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）通話。新聞稿中提及，祖皮代表教宗方濟各「感謝中國政府勸和促談所作不懈努力」，還讚賞中國與巴西提出的「六點共識」為推動烏危機政治解決發揮的積極作用；梵蒂岡新聞室27日也透過聲明，對中國政府正式認可長期遭軟禁的天津教區主教石鴻禎的主教任命表達「滿意」，更形容這是「梵中協議的正面成果」。然而目前阻撓梵蒂岡與中國達成外交關係，最大障礙恐怕就是梵蒂岡與台灣之間的外交關係，《天主教國民周刊》在報導當中提到，中國已經感受到教宗的開放態度，也許希望藉此「迫使其與中國建立全面的外交關係」，而這個手段有可能就是強迫梵蒂岡斷絕與台的建交。過去，梵蒂岡與共產黨領導的中國關係向來不融洽，中國政府執行的宗教「中國化」政策使中國約千萬名天主教徒，被劃分為受北京當局控制的官方愛國教會和宣誓效忠梵蒂岡的地下教會；方濟各則試圖將兩國關係正常化作為首要任務，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）今年就曾表示願能在中國設立常設代表處。