對決孫安佐破局！韓森怒噴《拳願》主辦　抖出黑幕：對方家人介入

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▲孫安佐原先準備與韓森以拳擊直球對決，如今卻因「家人介入」破局。（圖／翻攝畫面）

藝人孫鵬、狄鶯的24歲獨子孫安佐，日前在真人秀《拳願之星》擔任評審，沒想到卻另一位評審，同時也是號稱「台中燒打雞」的韓森發生衝突，當時韓森嗆聲孫：「你憑什麼當評審」、「你懂格鬥嗎？」讓孫安佐直接暴怒，還作勢掐住韓森的脖子，沒想到反被韓森賞巴掌，事後韓森還怒嗆：「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股！」後來兩人約好打拳賽對決，不料韓森今（29）日卻突然爆料孫鵬與狄鶯介入比賽，更痛批兩人試圖施壓主辦要換掉他，不讓他與孫安佐對打。根據《TVBS新聞網》報導，韓森錄製影片，爆料主辦單位曾打電話告知他，稱，讓韓森不滿表示難以接受，更挑起他孫安佐過去曾說過要去烏克蘭打仗一事開噴：「挑起這場戰爭的是他，沒有人教他說可以隨意地掐人家脖子，整天說自己最強、最會打，還要去烏克蘭，連我這關都過不了，是要去什麼烏克蘭？」據悉，韓森的友人對此消息相當無奈：「你《拳願》竟然有辦法，畏懼『某方』的勢力，然後來妥協換人，叫另一個人來代替我打這場比賽，那我為什麼要陪你們演？我再看看，接下來孫安佐你要怎麼演下去啊！」韓森指出，自己從沒拒絕出戰，對於拳賽被取消一事他認為不是他的問題，還撂下狠話：「這個鍋我不背。」事後更痛批要主辦單位出面說清楚：「換成其他選手來跟孫安佐打，當下無法接受，因為社會大眾都期待這場拳賽，把這件事說出來，要他們對社會大眾交代。」不過《拳願之星》的主辦只是草草回應表示會再確認狀況，但後續致電卻都轉為語音信箱。