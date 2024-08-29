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陳柏均身上白LOGO引爭議！林恩宇帶白板筆「關切」　主播讚：有梗

記者路皓惟/綜合報導

▲▲中華職棒二軍中信兄弟投手陳柏均因緊身衣上的白色LOGO外露，引發統一獅抗議，投手教練林恩宇甚至帶白板筆上場「關切」，場面引發討論。（圖／翻攝自CPBLTV）
▲▲中華職棒二軍中信兄弟投手陳柏均因緊身衣上的白色LOGO外露，引發統一獅抗議，投手教練林恩宇甚至帶白板筆上場「關切」，場面引發討論。（圖／翻攝自CPBLTV）
中職二軍中信兄弟今（29）日在園區交手統一獅出現罕見場面，中信兄弟投手陳柏均因為緊身衣上的白色LOGO外露，引發主審關切，突如其來的狀況讓陳柏均只能苦笑，投手教練林恩宇甚至親自帶著白板筆上場，此舉讓球賽主播直呼「有梗」。

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比賽進行到第六局上半時，場上發生了一段插曲，統一獅隊教練團突然向主審提出抗議，原因是陳柏均緊身衣上的白色LOGO外露，可能影響到打者，讓他當場苦笑，投手教練林恩宇也馬上上前了解狀況。

根據《中華職棒規則補述 1.14》中的規定，投手身上配戴的任何物品不得影響打者視線，特別是白色、銀白色或具有反光材質的物品。因此，統一獅隊教練團認為陳柏均的白色LOGO可能違反了這項規定，故向主審提出了抗議。

球評表示：「其實那個LOGO真的很小，不應該會有太大的影響。特別是在這麼炎熱的天氣下，投手穿長袖緊身衣是為了自己的舒適，去抓這個東西太枝微末節了。」

儘管如此，林恩宇幽默地拿起白板筆，似乎準備要將LOGO塗黑，此舉動也讓主播忍不住讚嘆：「高招！有梗！」


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