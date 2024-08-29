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邱智呈猛灌5打點！布雷克好投摘第8勝　統一11：2台鋼排名升上第3

記者路皓惟/綜合報導

▲統一獅隊開路先鋒邱智呈對戰台鋼雄鷹，單場敲出2支安打，並貢獻5分打點，獲選為單場MVP。（圖／統一獅提供）
▲統一獅隊開路先鋒邱智呈對戰台鋼雄鷹，單場敲出2支安打，並貢獻5分打點，獲選為單場MVP。（圖／統一獅提供）
中職統一7-ELEVEn獅今（29）日在澄清湖棒球場與台鋼雄鷹交手，展現強大的打擊火力，全場狂掃15支安打，最終以11：2大勝台鋼。其中，獅隊開路先鋒邱智呈表現亮眼，單場敲出2支安打，並貢獻5分打點，奪下單場MVP；獅隊洋投布雷克穩定發揮，先發6局僅失2分，摘下本季第8勝。

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比賽開局，獅隊由陳鏞基和潘傑楷先後敲出安打，率先攻下3分，5局上，陳鏞基再次敲安點燃攻勢，隨後陳重廷適時擊出1分打點安打，緊接著邱智呈補上二壘安打，一棒打回3分，獅隊單局灌進5分，將領先擴大至8：0。

6局下，台鋼郭阜林擊出二壘安打，帶有2分打點，終於幫助球隊破蛋。7局上，邱智呈擊出本場第2支長打，這支三壘安打幫助獅隊再進帳2分，該局獅隊進帳3分奠定勝基。

此戰布雷克先發6局被擊出8支安打，送出3次三振且沒有保送，僅失掉2分，成功收下本季第8勝。反觀，台鋼先發投手施子謙狀況不佳，僅投2局便退場，失掉3分承擔敗投。

統一獅奪勝之後，下半季排名升至第3位，與榜首中信兄弟之間勝差縮小至2.5場。

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