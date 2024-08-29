經濟數據報喜！美股主要指數開高　輝達股價跌逾2%

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美國最新公布數據顯示第二季經濟成長超出預期，美股主要指數周四（29）開高，而公布財報的輝達（NVIDIA）本季營收預測未達市場的最高期待，延續盤前頹勢使開盤跌逾 2%，其餘整體半導體類股走高，台積電ADR小漲1.2%，美股三大指數29日早盤也上漲。至截稿前，道瓊工業指數29日上漲141點，或0.3%；標普500和那斯達克指數漲0.4%和0.8%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲1.2%。美國商務部周四公布數據顯示，美國今年第二季國內生產毛額（GDP）自初值的 2.8% 上修至 3.0%，優於市場預期，同時個人消費支出（PCE）物價指數自前值 2.3% 上修至 2.9%，也高於預期，顯示美國經濟依然保持強勁。輝達28日財報則出現表現不夠好讓投資人失望的情況，儘管預期本季營收將為325億美元，高於分析師平均預期的319億美元，但仍不及最高預期的379億美元。市場靜待30日公布的另一項通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數。